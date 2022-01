Vierschanzentournee : War’s das schon wieder für die Deutschen?

Elf Zentimeter. Ein Hauch von nichts. Vor allem, wenn es um Skispringen geht. Um die Kunst des Fliegens. Um den Traum, nach ewig langen 20 Jahren Wartezeit endlich wieder die Vierschanzentournee zu gewinnen. Seit Sven Hannawalds Grand-Slam-Coup ist dies keinem Deutschen mehr gelungen. Karl Geiger war der Mann, dem man am ehesten zutraute, den bei der aktuell laufenden 70. Jubiläumstournee großen Dominator Ryoyu Kobayashi zu besiegen. Ein Ziel, das seit dem Neujahrstag in scheinbar unendlich weite Ferne gerückt ist.

Siebter nur wurde der Oberstdorfer auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen – mit 26,2 Punkten Rückstand hinter dem abermals triumphierenden Japaner. Umgerechnet nach den ersten beiden Tourneespringen sind es jetzt schon knapp 18 Meter, die Geiger aufholen muss. „Für mich ist das Ding gesamtwertungstechnisch gelaufen – da muss jetzt schon ein vogelwilder Wettkampf passieren“, sagte der frustrierte Geiger am Neujahrstag. „Wenn alles normal läuft, ist es für mich nicht mehr schaffbar.“ Vielleicht für Zimmernachbar und Teamkollege Markus Eisenbichler?

Es war der Gefühlsspringer Eisenbichler, der einen famosen Start ins neue Jahr erwischte und eben mit der Winzigkeit von lediglich elf Zentimetern hinter Kobayashi und zwei Sprüngen auf 141 und 143,5 Meter Zweiter wurde. Auch am Tag danach, als sich der deutsche Tross auf den Weg zum nächsten Tourneeort Innsbruck machte, war Stefan Horngacher immer noch voll des Lobes über seinen zuletzt mit sich selbst hadernden Rekord-Weltmeister.

„Das war wieder ein Eisenbichler-Granatensprung“, sagte der Bundestrainer, der sich über eine mannschaftlich „starke Leistung“ freute. Stephan Leyhe wurde in Garmisch-Partenkirchen Zehnter, Constantin Schmid (20.), Andreas Wellinger (22.) und Severin Freund (28.) waren immerhin im Feld der besten 30 dabei, einzig Pius Paschke (31.) verpasste den zweiten Wettkampfdurchgang.

Zur Halbzeit der stressigen Tournee mit ihren Reisestrapazen und unterschiedlichen Herangehensweisen an vier völlig verschiedene Schanzen zog Horngacher ein „sehr positives“ Zwischenresümee. Auch wenn Geiger es wirklich nicht mehr in der Hand haben dürfte, den jetzt auch wieder im Gesamtweltcup führenden Kobayashi noch einzuholen. „Karl hat prinzipiell recht“, sagte Horngacher im Garmischer Teamhotel. „Im Normalfall ist es ein Ding der Unmöglichkeit.“

Am Neujahrstag spielte das Wetter Geiger einen bösen Streich. Zweimal ging der Oberstdorfer in die Anlaufspur, zweimal herrschten widrige Bedingungen. Die Folge: Sprünge auf „nur“ 130 und 127,5 Meter. Platz sieben, Frust pur. „Es ist echt zum Kotzen“, sagte Geiger und wählte damit für seinen Ärger Worte, die ihm sonst nicht so deutlich über die Lippen kommen. Der 28-Jährige fand es „bitter, wenn man so eine Klatsche kriegt“.

Vierter, Sechster, Achter: Wie an einer Perlenkette gereiht stehen Eisenbichler, Geiger und Leyhe derzeit im Gesamtranking da. Eisenbichler liegt 21,1 Punkte, umgerechnet 11,72 Meter, hinter Überflieger Kobayashi. Vor dem Bayern haben sich erwartungsgemäß der starke Norweger Marius Lindvik und der slowenische Überraschungsspringer Lovro Kos positioniert. „Das ist doch voll geil“, sagte Eisenbichler nach seinem Coup am Gudiberg. Kaum auszudenken, wenn es dem sechsmaligen Weltmeister auch noch geglückt wäre, bei seinem 143-Meter-Sprung einen Telemark zu setzen. Das aber schaffte er nicht.