Aktualisiert am

Katharina Althaus in Lillehammer nicht zu schlagen

Triumph für Skispringerin : Katharina Althaus in Lillehammer nicht zu schlagen

Skispringerin Katharina Althaus (hier beim Saisonstart in Wisla) erreichte in Lillehammer ihren insgesamt zehnten Weltcup-Sieg. Bild: dpa

In Lillehammer gibt es an ihr kein Vorbeikommen: Zum fünften Mal gewinnt Katharina Althaus auf dem legendären Lygardsbakken. Die Skispringerin ist zum Weltcup-Auftakt in bestechender Form.