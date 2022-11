Skispringen : Althaus im grünen Bereich

Skispringerin Katharina Althaus hat sich einen Tag nach ihrem schwachen Auftakt stark zurückgemeldet und ist beim Weltcup in Wisla auf Rang zwei geflogen. Sie hat somit für das erste deutsche Spitzenresultat des Skisprung-Winters gesorgt. Am zweiten Tag des frühesten Auftakts der Weltcup-Geschichte musste sich die 26-jährige Oberstdorferin nur Österreichs Topathletin Eva Pinkelnig geschlagen geben. Im ersten Springen auf der Mattenschanze hatte Althaus als 21. noch enttäuscht.

„Gerade nach gestern war ich heute doppelt nervös und ein bisschen verunsichert. Jetzt freue ich mich mega über das Podest“: sagte Althaus über ihren Erfolg: „So kann es gerne weitergehen.“

Althaus, die am Samstag in Polen ihr schlechtestes Weltcup-Ergebnis seit fast sieben Jahren hinnehmen musste, sprang diesmal 123,0 und 131,0 Meter, arbeitete sich mit 251,4 Punkten noch vom sechsten auf den zweiten Platz vor. Für die zweimalige Olympiazweite war es der 38. Podestplatz ihrer Karriere, zum neunten Sieg fehlten rund sechs Meter. Pinkelnig kam bei ihrem vierten Weltcup-Erfolg auf 262,3 Punkte (129,0+126,0), Platz drei ging an die Schwedin Frida Westman (248,7).

Selina Freitag (Aue), am Vortag als 19. beim Sieg der Norwegerin Silje Opseth beste Deutsche, kam am Sonntag wieder auf den 19. Rang. Auch Agnes Reisch (20.), Luisa Görlich (22.), Anna Rupprecht (23.) und Pauline Heßler (27.) gewannen Weltcup-Punkte.

Nur eine durchwachsene Rückkehr nach anderthalb Jahren Wettkampfpause gelang Norwegens Topspringerin Maren Lundby, die auf die Plätze 16 und 24 kam. Die Olympiasiegerin von Pyeongchang und zweimalige Weltmeisterin hatte wegen Gewichts-Problemen die vergangene Olympia-Saison ausgelassen und damit auch ein Zeichen gegen die Problematik der extrem dünnen Springerinnen in ihrem Sport setzen wollen.

Weil der Weltverband FIS dem Auftakt der am 20. November beginnenden Fußball-WM aus dem Weg gehen wollte, setzte er die ersten Springen der Saison früh wie nie an. In Polen sprangen Männer und Frauen ohne Kunstschnee wie beim Sommer-Grand-Prix auf Matten und mit einer Eisspur. Bei den folgenden Stationen in Kuusamo (Männer/26. und 27. November) und Lillehammer (Frauen/3. und 4. Dezember) soll dann auf Schnee gesprungen werden.