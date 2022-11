IOC macht Druck, Athleten sauer : Droht den Kombinierern das Olympia-Aus?

Am 24. Juni 2022 ist für Jenny Nowak und ihre Mitstreiterinnen für einen Moment die Welt zusammengebrochen. An diesem Tag hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Aufnahme der Nordischen Kombiniererinnen in das Programm für die Winterspiele 2026 verweigert. Geplatzt der Traum von der Olympia-Teilnahme. Sie hatten geglaubt, drei große Trümpfe in Händen zu halten: die Gleichberechtigung der Geschlechter, ihre Vielseitigkeit auf Schanze und Loipe und die Tradition einer Sportart, die seit den ersten Winterspielen 1924 Teil des Olympia-Programms ist – allerdings dann nur Männern offen steht.

Julia Basic Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Es war längst Zeit, Kombinierrinnen zu Olympia einzuladen. Zumal es eine stetige Entwicklung gab in den vergangenen Jahren. „Deshalb hat es mich überrascht, dass wir so abgeschmettert wurden“, sagt Jenny Nowak. Die 20-Jährige gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Kombiniererinnen, gewann unter anderem Bronze bei den Youth Olympic Games und zweimal Gold bei Junioren-Weltmeisterschaften.