Halbfinale der US Open : Die Cinderella-Story des Frances Tiafoe

50 Jahre nach Arthur Ashe steht wieder ein schwarzer Amerikaner im Halbfinale der US Open. Frances Tiafoe schlief als Kind im Büroraum eines Tennisklubs – und erfüllt sich nun in New York seinen Traum.

Manchmal ist es schrecklich, Tennisspielern beim Verlieren zuzusehen. Andrej Rubljow presste das weiße Handtuch aufs Gesicht, aber es war auch so zu erkennen, was dahinter geschah. Weltuntergang. Im sechsten Anlauf hatte er es wieder nicht geschafft, bei einem Grand-Slam-Turnier die Hürde des Viertelfinales zu überwinden. Und als er danach sichtlich mitgenommen auf seinem Stuhl saß und Tränen vergoss hätte man ihn am liebsten fest in den Arm genommen.

Und manchmal ist das Bild eines untröstlichen Besiegten auch nur deshalb auszuhalten, weil auf der anderen Seite ein Sieger steht, der vor Glück fast platzt. Frances Tiafoe aus Hyattsville im US-Bundesstaat Maryland war auch nach einer Umarmung, und er schnappte sich den Mann, der das Sieger-Interview auf dem Platz mit ihm führte, Landsmann James Blake.