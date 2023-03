Aktualisiert am

Dieser Tage in Indian Wells, beim respektvoll genannten „fünften Grand Slam“ der Tenniswelt, bestätigt Aryna Sabalenka ihre außerordentliche Form. Bei dem Turnier in der Wüste Kaliforniens hat sie ihre beeindruckende Bilanz in diesem Jahr – inklusive Australian-Open-Titel – auf 16:1 Siege hochgeschraubt.

Vor dem Halbfinale gegen die Griechin Maria Sakkari an diesem Freitag sorgte aber nicht der sportliche Erfolg der Belarussin für das größte Aufsehen, sondern ihr kampfloser Einzug ins Achtelfinale: Ihre Gegnerin, die Ukrainerin Lessja Zurenko, war vor Tagen nicht angetreten.