Harsche Kritik bei Olympia : Quarantänebedingungen in China „unzumutbar“

Dirk Schimmelpfennig, der bei den Olympischen Spielen als Chef de Mission dem deutschen Team vorsteht, hat harsche Kritik an den Quarantänebedingungen geäußert, die betroffenen Athleten das Leben schwer machen würden. So bezeichnete er die Unterbringung von Eric Frenzel als „unzumutbar“. Es sei notwendig, im Fall des 33 Jahre alten Nordischen Kombinierers „beschleunigt zu einer Optimierung zu kommen“.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Das Quartier, in dem sich der Doppel-Olympiasieger von 2014 und 2018 aktuell aufhält, weise diverse Mängel auf. Es sei zum einen „nicht groß genug“, sagte Schimmelpfennig auf einer Pressekonferenz des Deutschen Olympischen Sportbundes am Samstagmittag (Ortszeit) in Zhangjiakou. Frenzel war bei der Anreise nach Peking wie auch sein Teamkollege Terence Weber positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Schimmelpfennig rief das Internationale Olympische Komitee (IOC) und das Pekinger Organisationkomitees der Winterspiele (BOCOG) dazu auf, schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass betroffene Sportler wie Frenzel oder der deutsche Eiskunstläufer Nolan Seegert, der am Mittwoch als erster deutscher Sportler positiv getestet worden war, in „hygienisch sauberen“ Verhältnissen untergebracht würden und „ihr Essen regelmäßig bekommen“.

Auch bei der Abnahme der PCR-Test, die klären sollen, ob die Virusinfektion nach wie vor vorliegt, müsse eine größere „Verlässlichkeit“ erreicht werden, verlangte Schimmelpfennig. Professor Bernd Wolfarth, der deutsche Olympiaarzt, sagte, dass Frenzel, Weber und Seegert bislang „durchgängig symptomfrei“ gewesen sind, „das ist eine gute Nachricht“. Er und weitere Mediziner aus dem deutschen Team stünden regelmäßig mit ihnen Kontakt.

„Er war mental wirklich am Ende“

Von Seegert wurde berichtet, dass er alsbald voraussichtlich in „ein größeres Zimmer“ werden umziehen können, in dem er über eine bessere Internetverbindung verfügen soll, mit der mit der Außenwelt störungsfreier kommunizieren kann, und zudem mehr Platz besitzt, um auch Trainingsgeräte aufzustellen. So habe die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spontan ihre Hilfsbereitschaft angeboten, sagte Schimmelpfennig, und Seegert Teile ihres Equipments bereitgestellt. Mindestens zwei negative PCR-Test sind vonnöten, um die Quarantäne wieder verlassen zu können.

Schimmelpfennig stellte die Möglichkeit in Aussicht, dass Frenzel, Seegert und Weber die „Perspektive“ für eine Teilnahme an einem Wettkampf im weiteren Verlauf dieser Winterspiele „zurückbekommen“ könnten. Unter einer Bedingung: Die Gesundheit muss es zulassen.

Die Umstände der Quarantäne-Unterbringung der deutschen Sportler ist schon deshalb bemerkenswert, weil es die deutschen Rodler waren, die nach dem ersten Weltcup der Saison im Herbst in Yangqing über unhaltbare Zustände bei der Quarantäne durch die chinesischen Organisatoren geklagt hatten.

Danach war der DOSB an das IOC herangetreten und hatte auf Verbesserungen bei den Olympischen Spiele gedrungen. Diese waren zugesichert worden. Die Zusicherung, so sind die Äußerungen bei aller Diplomatie Schimmelpfennigs hinsichtlich der Verbesserungsbemühungen der vergangenen Tage und Stunden zu deuten, ist nicht erfüllt worden.

Schimmelpfennig sprach davon, dass das Organisationskomitee Bilder der Hotels vorgelegt habe, aber offenkundig weichen die Realitäten von der Darstellung im Onlineprospekt ab. Man habe nicht wissen können, welche Hotels die deutschen Sportler im Bedarfsfall aufnehmen, so Schimmelpfennig. „Die Athleten erbitten zurecht Verbesserungen.“ Er verwies auf den „Peak“ der Fallzahlen nach Ankunft nahezu aller für Olympia qualifizierten Sportler.

Mehr zum Thema 1/

Die Verteilung in die Quarantänehotels stelle „ein organisatorisches Problem“ dar, sagte Schimmelpfennig. Er erinnerte an die Situation des Radprofis Simon Gäschke, der bei den Sommerspielen in Tokio im Sommer in die Quarantäne musste. „Auch da gab es nach einigen Tagen Verbesserung“, sagte Schimmelpfennig. Allerdings war das Beispiel Gäschke vor den Spielen immer wieder als jenes genannt worden, das sich besser nicht wiederholen solle.

Am Samstagmorgen hat in Zhangjiakou auch ein Mann über Eric Frenzel gesprochen, der ihn seit 17 Jahren kennt. Stefan Pecher, sei Teamarzt. „Ich habe ihn mental in so einer Situation noch nie gesehen“, sagte er in einer Presserunde. „Nicht bei Niederlagen, nicht bei Situationen mit Pech bei Weltcups oder Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Er war mental wirklich am Ende.“ Jetzt, da Frenzel mit seiner Familie und seinem Team sprechen konnte, gehe es ihm wieder besser. „Er ist wieder on fire“, sagte Pecher. „Er scharrt mit den Hufen, er ist weiterhin symptomfrei.“

Das heißt aber nicht, dass Frenzel, der vor dem Abflug in Deutschland negativ und nach der Ankunft in China positiv getestet worden ist, das Quarantäne-Hotel verlassen kann. Er muss dafür einen bestimmten CT-Wert überschreiten. Bis dahin muss er sich – anders als sein Teamkollege Terence Weber, der sich wegen eines höheren CT-Werts in der Teamunterkunft isolieren darf – wohl in dem Hotel aufhalten, in dem die Situation laut Pecher anfangs sehr schlecht gewesen sei. Als er die ersten Videos von Frenzel gesehen habe, sei er erstaunt gewesen. „Jetzt ist er deutlich besser versorgt. Wir tun weiter alles dafür, dass das alles so bleibt.“

Am Mittwoch findet der erste Wettkampf der Nordischen Kombinierer statt. Dort wird Frenzel nicht an den Start gehen können. Danach hat er noch zwei Chancen. Am 15. und am 17 . Februar. Seine letzten überhaupt? „Es werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit meine letzten Spiele werden“, sagte Frenzel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor der Abreise. Er wusste, dass diese Spiele „spezieller“ werden können. Jetzt weiß er leider, was das in China auch heißen kann.