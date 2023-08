Wenn dies keine lehrreiche Reise war. „Ich gehe ins nächste Jahr ein bisschen klüger und weiser“, sagt Leo Neugebauer. „Ich würd sagen: einfach immer locker bleiben, nicht zu ernst nehmen. Nicht nach dem ersten Tag auf das schauen, was sein kann. Weiter im Ich bleiben, aber Spaß haben.“

Das klingt nicht nach viel, ist aber der große Unterschied zwischen dem, was hätte sein können, und dem, war daraus wurde: Statt bei der Weltmeisterschaft von Budapest den Zehnkampf zu gewinnen, wurde Topfavorit Leo Neugebauer Fünfter. Statt einer unbeschwerten Performance in Hürdensprint und Diskuswerfen wirkten die Versuche, als habe die Erwartung von Publikum, Verband und nicht zuletzt seiner selbst sich am Samstagmorgen als zentnerschwere Last auf seine breiten Schultern gelegt. Über die Hürden kam der Zwei-Meter-Mann so schwerfällig, dass die Zuschauer froh waren, lediglich die Hindernisse stürzen zu sehen und nicht ihn.