Aktualisiert am

Bei Olympia war sie wegen Marihuana-Konsum noch gesperrt: Sha’Carri Richardson sprintet bei der Leichtathletik-WM über 100 Meter in Rekordzeit zu Gold und lässt dabei zwei Jamaikanerinnen hinter sich.

Bahn neun – deutlicher hätte Sha’Carri Richardson die Rolle als Außenseiterin nicht zugewiesen werden können. Doch der Paradiesvogel aus Texas sprintete in 10,65 Sekunden, der besten Zeit, die je eine Frau bei einer Weltmeisterschaft gelaufen ist, zum Titel. Doppelt so lange starrte sie danach mit offenem Mund auf die Anzeigentafel, um die Bestätigung für das zu erhalten, was niemand erwartet hatte, auch sie nicht.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Selbst da standen die Jamaikanerinnen Shericka Jackson und Shelly-Ann Fraser-Pryce, die eine bis dahin schnellste Frau des Jahres, die andere fünf Mal Weltmeisterin, beide die Schnellsten des Halbfinales, noch im Zentrum der Aufmerksamkeit. Auf den Bahnen vier und fünf gestartet, hatten sie und das Publikum offenbar geglaubt, sie würden das Rennen unter sich ausmachen. Fraser-Pryce hatte den besseren Start, Jackson zog nach der Hälfte der Strecke davon. Ihre Zeiten von 10,72 und 10,77 Sekunden waren gut, ebenso wie die 10,81 von Marie-Josée Ta Lou von der Elfenbeinküste.