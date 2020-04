Leben in der Corona-Krise : Klopp kann jetzt Rühreier

Der wahre Meister der Lebenskunst nutzt jede Gelegenheit für eine Herausforderung. Liverpools Erfolgstrainer Klopp gibt Einblicke in seinen Alltag in Zeiten der Corona-Krise. Und degradiert sich selbst zum Lehrling.

Seine Hände bezeichnet er als „komplett nutzlos“ - deshalb könnte die nächste „Challenge“ in der Corona-Krise für Jürgen Klopp durchaus eine schwierige Herausforderung werden: Mit seinen 52 Jahren will der Schwabe endlich lernen, wie man einen Krawattenknoten bindet. Scheitern programmiert, doch kein Problem für den Erfolgstrainer des FC Liverpool. „Das wird lustig“.

Auch sonst ist sich der ehemalige Mainzer Aufstiegs- und Dortmunder Meistertrainer in einer Video-Botschaft seines aktuellen englischen Vereins nicht zu schade, Einblicke in seinen wenig glamourösen Alltag in diesen „wenig guten Zeiten“ zu geben. Geschirr abspülen und Rühreier machen sind Klopps bisherige Erfolgsmeldungen, die er präsentiert, als hätte er eine neue Anspieloption bei Umschaltmomenten in Schlüsselspielen der Premier League gefunden.

Im Stile eines Lebensphilosophen erklärt Klopp, wie er die Momente unverhoffter Freizeit in positive Erlebnisse umwandet. „Eine gute Sache ist, dass ich Zeit für Neues habe“, so der Champions-League-Sieger-Trainer der vergangenen Saison: „Ich bin jetzt für das Spülen verantwortlich.“ Auch diese Botschaft verkündet der in zweiter Ehe mit einer Sozialpädagogin verheiratete Vater eines erwachsenen Sohns mit gewissem Stolz: „Ich genieße das. Ich beherrsche diese kleine Maschine inzwischen ziemlich gut.“ Auch Rühreier habe er zum ersten Mal in seinem Leben gemacht. Ebenfalls ein Erfolg und ein Häkchen auf der Bucket-List.

Und was ist mit Fußball? Findet derzeit nur in der Retrospektive Platz. Mit seinen Spielern hält Klopp Kontakt über eine Chatgruppe. Und dort geht es weniger um Rühreier oder Krawattenknoten, sondern um die schönsten Tore und größten Siege der jüngeren Vergangenheit: „Viele haben Videos gepostet, die sie bei den Feiern nach dem Champions-League-Sieg gemacht haben.“

Auf Vergleichbares hatten die Liverpooler in dieser Saison hingearbeitet. Bei 25 Punkten Vorsprung schien der erste Titel in der Premier League nach 30 Jahren schon so gut wie sicher. Die Corona-Krise und die Saison-Unterbrechung haben die Party beendet, ehe sie begonnen hatte und die Partien zu Ende gespielt waren. So ähnlich, wie wenn die Rühreier auf dem Weg vom Herd zum Esstisch aus der Pfanne fallen.