Den Besuchern der Messehalle 18 strömt am Sonntagmorgen der Geruch von Würstchen und Kartoffelsalat in die Nase, einem soliden Berliner Frühstück also. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Pessimisten hatten vor der Mitgliederversammlung von Hertha BSC befürchtet, der Klub sei so klamm, dass es nicht mal mehr für eine anständige Bockwurst reichen würde. Dem war nicht so. Es gab sogar noch Kuchen zum Dessert.

Der Verein ist durchaus noch in der Lage, zu überraschen, das zeigte sich in den folgenden Stunden nicht nur beim Thema Verpflegung. Mitgliederversammlungen sind ja immer auch ein Stimmungsbarometer, und nach allen Nachrichten, die Hertha BSC in den vergangenen Wochen und Monaten produziert hatte, musste man Schlimmes befürchten.