Bauchlandung: Marc-Oliver Kempf und Hertha BSC kommen in Köln unter die Räder. Bild: dpa

Berlin hat sich mit einer deftigen Pleite in Köln in eine gefährliche Lage manövriert – der Absturz in Liga zwei droht schon dieses Wochenende. Die zwischenzeitliche Führung gibt der Hertha keine Sicherheit.