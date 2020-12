So will die Eintracht die Serie brechen

Frankfurt vor Augsburg-Spiel : So will die Eintracht die Serie brechen

Neue Abwehr, altes Ziel: Im zehnten Anlauf will Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga endlich siegen. Der Trainer hat dafür auch einen Plan – und hebt beispielhaft einen Profi hervor.

Baumeister Adi Hütter ist schon wieder gefordert. Diesmal gilt es, die Abwehr neu zu formieren. Kapitän David Abraham, der am Dienstag beim 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde, darf an diesem Samstag nicht spielen. Die Eintracht muss schauen, dass sie beim FC Augsburg (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga sowie bei Sky) ohne den Argentinier klar kommt.

Martin Hinteregger, eigentlich ein Linksverteidiger, dürfte auf die rechte Seite rücken. Zuletzt hat man den Landsmann des österreichischen Eintracht-Trainers Hütters auf zentralem Posten in der Dreierkette gesehen. Den sollte jetzt Makoto Hasebe übernehmen. Für den Part links ist Evan Ndicka erste Wahl. Der junge Franzose hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert. Kleinere Unzulänglichkeiten und Ungenauigkeiten hat er aus seinem Spiel mehr und mehr verbannt.

Anders als sein Landsmann Almamy Touré. Der war mal eine Bank auf der rechten Verteidigerseite und hatte sich das Vertrauen des Trainers erarbeitet. Doch die Wankelmütigkeit in seinem Spiel, das von Höhen und Tiefen geprägt war, hat Folgen gehabt. Hütter gab Erik Durm eine Chance – und wurde bis heute nicht enttäuscht. Auch bei dem traditionell herausfordernden Auswärtsspiel bei den unbequemen Augsburgern ist Durm erste Wahl. Ein verlässlicher, berechenbarer Defensivspieler.

Offensiv zuschlagen

Defensiv gut stehen, offensiv zuschlagen: Bei der Eintracht soll am 13. Bundesliga-Spieltag endlich der Knoten platzen. Neun sieglose Spiele in Folge sind nicht das, was sich Hütter, seine Profis und die Verantwortlichen des Klubs vorgestellt haben. „Mit etwas mehr Spielglück hätten wir gewiss mehr Punkte auf dem Konto und würden nicht in der momentanen Situation sein“, sagte Hütter vor der Abreise in den Süden. Es ist das letzte Spiel des Jahres. Und noch einmal möchte der Trainer seine Mannschaft kämpfen – und endlich auch mal siegen sehen. „Mir macht es unheimlich viel Spaß, die Mannschaft zu sehen und zu erleben, mit welch enormem Willen jeder Einzelne auch im Training alles dafür gibt, beim Spiel 100 Prozent zu geben und den nächsten Sieg einzufahren“, sagte Hütter.

Der Trainer und die Mannschaft wollen „die Serie brechen“, wie Hütter sagte. Wenige Tage vor Weihnachten wäre dies ein passendes sportliches Präsent. Nach der Rückkehr von den bayerischen Schwaben wird der Eintracht-Coach seine Mannschaft in den Urlaub schicken. Viele Tage sind es nicht, doch sie sollen dazu dienen, im Kreis der Familie abzuschalten. Am 28. und 29. Dezember geht es mit Laktatmessungen weiter, vom 30. Dezember an wird wieder im Mannschaftskreis trainiert.

Das nächste Bundesligaspiel lässt nicht lange auf sich warten. Schon am 2. Januar geht es weiter. Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen kommt zum Auftakt des neuen Jahres in die Frankfurter Arena. Ein möglicher Sieg nach monatelanger Durststrecke wäre eine Empfehlung ganz nach Hütters Vorstellungen. Dafür aber braucht seine Mannschaft in Augsburg mehr Fortüne, Konstanz und Entschlossenheit.

Beispielhaft nannte Hütter Rückkehrer Durm. „Er versteht es, sein Niveau zu halten. Mit gewachsenem Selbstvertrauen im Laufe der Wochen hat er sich enorm gesteigert.“ Auch Amin Younes und Aymen Barkok haben unlängst dazu beigetragen, dass das Spiel der Eintracht eine neue Note bekommen hat. Dies allein dürfte aber nicht reichen, um auf dem „schwierigen Pflaster“ Augsburg, vor dem Hütter warnte, nicht auszurutschen. Neue Abwehr, altes Ziel: Im zehnten Anlauf soll endlich ein Sieg her.