2:1-Sieg in Leverkusen : Lewandowski schießt FC Bayern auf Platz eins

Was für ein Finale! Leverkusen wehrt sich stark gegen die Münchner und geht in Führung. Doch dann nutzt Weltfußballer Robert Lewandowski zwei schlimme Fehler aus – und trifft in der Nachspielzeit gar noch zum Sieg.

Es gibt diese Geschichte, die während der vergangenen Jahre in immer neuen Varianten erzählt wurde: Ein ambitionierter Bundesliga-Klub, mal Borussia Dortmund, mal RB Leipzig, gewinnt oft, Fans träumen vom Titel, doch irgendwann kommt der FC Bayern München und stellt – gerne im direkten Duell – klar, wer der Hegemon der Bundesliga ist. Am Samstagabend empfing nun Bayer Leverkusen als Tabellenführer die Bayern, hielt bis in die Nachspielzeit ein 1:1. Bis Robert Lewandowski doch noch das Siegtor zum 1:2 schoss. Die Bayern hatten wieder zugeschlagen.

„Was für ein Jahr wir gespielt haben“, sagte der Pole, der am Donnerstag vom Weltverband Fifa ausgezeichnet worden war, bei Sky. „Wir wollen immer mehr. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr weiter so Tore schießen.“ Sein Team habe „das Spiel unter Kontrolle“ gehabt. „Großes Kompliment für das, was wir als Mannschaft gemacht haben“, sagte er. „Das war ein sensationelles Jahr.“

Das späte Gegentor war bitter für Bayer 04. Denn sie waren in der ersten halben Stunde sogar die klar bessere Mannschaft gewesen, früh mit einem hübschen Trick in Führung gegangen. Sechs Tage zuvor gegen die TSG Hoffenheim hatte Leon Bailey nach einer schlauen Eckenvariante getroffen, nun täuschten sie vor, eine Kopie dieses Tores zu probieren, das die Bayern sicher in ihrer Spielvorbereitung studiert hatten.

Die erste Phase der Ecke sah genauso aus wie beim Coup in der Woche zuvor, doch dann schlug Nadiem Amiri den Ball in den hinteren Bereich des Münchner Strafraums, wo Patrik Schick lauerte und per Volleyschuss zum 1:0 traf (14.). Ein weiteres Schmuckstück in der großen Kollektion wunderschöner Saisontore, die Bayer Leverkusen mittlerweile beisammen hat. Und der Champions-League-Sieger war zum sechsten Mal nacheinander mit 0:1 in Rückstand geraten.

Es lief nicht für die Bayern, die enorme Probleme hatten, unter dem Dauerdruck der Werkself so etwas wie einen strukturierten Spielaufbau hinzubekommen. Nach einer halben Stunde musste dann der so formstarke Kingsley Coman mit einer Verletzung ausgewechselt werden, Leroy Sané kam in die Partie, aber so etwas wie die Organisation einer eigenen Druckphase gelang den Münchnern lange nicht. Die enorme Energie mit der Bayer 04 spielte, raubte ihnen den Atem. Doch wahrscheinlich ist es nicht möglich, die Intensität der Leverkusener Anfangsphase zwei Mal 45 Minuten aufrecht zu erhalten.

Je näher die Pause rückte, desto mehr kleine Fehler schlichen sich ein, und eine große Fehlerkette unterlief ihnen auch: Der ansonsten starke Edmond Tapsoba spielte einen Fehlpass, über Sané landete der Ball bei Thomas Müller, bei dessen Flanke sich der Leverkusener Torhüter Lukas Hradecky und der Verteidiger Jonathan Tah derart in die Quere kamen, dass keiner an den Ball kam und Lewandowski Meter vor dem Tor keine Mühe mehr hatte, per Kopf ins leere Tor zu treffen.

Das verunsicherte die Leverkusener spürbar, Lewandowski hatte noch eine weitere gute Kopfballchance nach einem Freistoß von Serge Gnabry, diesmal verfehlte er das Tor (45.). Bayer musste einige Momente der Unsicherheit überstehen, fing sich aber wieder. Das Spiel war nach der Pause offen, wogte hin und her. Einen gefährlichen Schuss Gnabrys hielt Hradecky stark (67.), eine Minute später gab dann Joshua Kimmich sein Comeback nach einer Meniskusoperation. Der Nationalspieler kam gemeinsam mit Jamal Musiala in die Partie, der Sané ersetzte. Offenbar war Trainer Hansi Flick sehr unzufrieden mit der Leistung des Angreifers, der ja erst nach einer halben Stunde eingewechselt hatte.

Musiala belebte das Spiel, traf noch den Pfosten (78.), die Bayern wirkten einen Hauch gefährlicher nach der Pause. Aber das Siegtor des Weltfußballers Lewandowski mit einem Schrägschuss aus 14 Metern (90.+3) war doch glücklich. Über Weihnachten konnten die Leverkusener ihre Tabellenführung also nicht halten, wenn es drauf ankommt, ist der FC Bayern dann offenbar auch in diesem Jahr eine Nummer zu groß. Aber das heißt keinesfalls, dass die Rheinländer nicht dauerhaft mithalten können. Dieses enge Spiel haben sie zwar verloren. Aber die Bayern sind verwundbar, das war auch an diesem Abend zu sehen. „Das ist verdammt ärgerlich. Aber das Leben geht weiter, wir haben ein starkes Jahr gespielt und mindestens heute auf einem Niveau mit Bayern. Wir haben unverdient verloren“, sagte Bayer-Torhüter Hradecky.