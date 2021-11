Aktualisiert am

Ungeimpfter Kimmich muss ein zweites Mal in Corona-Quarantäne

Profi des FC Bayern : Ungeimpfter Kimmich muss ein zweites Mal in Corona-Quarantäne

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg ohne seinen Nationalspieler auskommen. Joshua Kimmich muss wegen des Kontakts zu einem Corona-Verdachtsfall abermals in Quarantäne.

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich ist in Corona-Quarantäne und fehlt dem FC Bayern daher im Freitagspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister an diesem Freitagnachmittag mit.

Der ungeimpfte Mittelfeldspieler Kimmich muss also wegen des Kontakts zu einem Corona-Verdachtsfall im privaten Umfeld wie schon bei den jüngsten Länderspielen abermals eine Zwangspause einlegen.

Der 26-Jährige hatte gerade erst die Quarantäne verlassen, in die er zu Beginn der vergangenen Woche als direkte Kontaktperson des infizierten Nationalelf-Kollegen Niklas Süle musste. Auch Süle fehlt in Augsburg ebenso wie der positiv getestete Abwehrkollege Josip Stanisic.

Offensivspieler Kingsley Coman ist wegen muskulärer Beschwerden am Freitagabend (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga sowie bei DAZN) nicht dabei. Auch er machte am Freitag demnach nach dem obligatorischen Anschwitzen an der Säbener Straße nicht die Busfahrt nach Augsburg mit.