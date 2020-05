Fußball-Bundesliga : Warum Borussia Mönchengladbach vollstes Vertrauen hat

Max Eberl hat viel telefoniert in den vergangenen Wochen, was eigentlich keiner Erwähnung wert wäre. In einer kleinen Presserunde berichtete der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach nun allerdings von ungewohnten Nummern, die er mit seinen Geräten anwählte. Er habe „deutlich weniger mit Beratern“ über Transfers gesprochen „als mit Ämtern, vor allen Dingen dem Gesundheitsamt hier in Mönchengladbach“.

Diese Behörden sind am vergangenen Wochenende erstmals als machtvolle Instanz auch für das Fußballgeschäft in Erscheinung getreten. Dem gesamten Kader sowie dem Trainer- und Betreuerstab von Dynamo Dresden wurde eine 14-tägige häusliche Quarantäne verordnet. Der Tabellenletzte der zweiten Liga wird mindestens die ersten beiden Spiele der nun startenden Geisterspielsaison verpassen. Viele, die für eine Wiederaufnahme der Bundesligaspiele arbeiten, sind aufgeschreckt.