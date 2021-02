Positiver Test in München : Der nächste Corona-Fall beim FC Bayern

Nächster Corona-Fall beim FC Bayern: Der deutsche Fußball-Rekordmeister bestätigte am Donnerstagmorgen, dass nach Thomas Müller auch der französische Weltmeister Benjamin Pavard positiv getestet wurde. „Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Dem Abwehrspieler geht es gut“, hieß es in einer Mitteilung der Münchner über den Siegtorschützen bei der Klub-WM. Schon am Mittwochabend hatten das mehrere Medien ohne Quellenangabe berichtet.

Pavard verpasst damit das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) bei Eintracht Frankfurt und das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom drei Tage darauf. Insgesamt ist Pavard der siebte Corona-Fall bei den Bayern. Neben Müller waren auch schon Leon Goretzka, Javi Martinez, Serge Gnabry, Niklas Süle sowie Joshua Zirkzee (inzwischen Parma Calcio) positiv getestet worden. Bei Gnabry handelte es sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen sogenannten „falsch positiven“ Test.

Müller, der sich weiter in häuslicher Quarantäne befindet, wurde in der vergangenen Woche während der Klub-WM in Qatar positiv getestet. Dort erzielte Pavard im Finale den einzigen Treffer gegen Tigres UANL aus Mexiko. Am Montag gegen Arminia Bielefeld (3:3) kam Pavard nicht zum Einsatz. Es wird erwartet, dass Müller wie Pavard auch die Spiele in Frankfurt und Rom verpasst.

Kritik an Fußball-Reisen

Goretzka und Martínez arbeiten derzeit weiter an ihrem Comeback. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, setzten die beiden Mittelfeldspieler ihr Aufbauprogramm am Mittwoch fort. Neben einigen Sprints und Koordinationsübungen stand demnach auch die Arbeit mit dem Ball auf dem Programm. Beide fehlten in Qatar, nachdem sie Ende Januar positiv getestet worden waren und vorübergehend in Quarantäne mussten. Goretzka hatte zuletzt zudem muskuläre Probleme. Es wird erwartet, dass beide in Frankfurt wieder zur Verfügung stehen.

Zuletzt hatte es Kritik an den vielen Reisen der Fußball-Profis mitten in der Pandemie gegeben. Die Münchner brachen nach Qatar auf. Derzeit sind viele Top-Mannschaften in Europa unterwegs für die Spiele in der Champions League und in der Europa League. Wegen Einreiseverboten können einige Partien nicht dort stattfinden, wo sie geplant waren. So musste Leipzig am Dienstag sein Heimspiel gegen Liverpool in Budapest austragen.