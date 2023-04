Im Gegensatz zu vielen anderen Zuschauern aus den sogenannten Stammtischbereichen nimmt Hans-Joachim Watzke seinen Platz auf der Haupttribüne stets rechtzeitig ein, um den Anpfiff zur zweiten Halbzeit mitzuerleben. So kann der Geschäftsführer des BVB an diesem Samstag erleben, wie massiv die Proteste der Fans gegen den geplanten Rechteverkauf der Deutschen Fußball-Liga (DFL) an einen Investor sein werden. Das Bündnis „Südtribüne Dortmund“ hat zu einem Aktionsspieltag aufgerufen, da sie dem Plan eine „Sprengkraft“ zuschreibt, der den „deutschen Fußball nachhaltig und ein für alle Mal verändern“ könne, zum Leidwesen der traditionsorientierten Fans.

Als Aufsichtsratschef der DFL steht Watzke hinter dem Anteilsverkauf, die Proteste werden also auch gegen ihn gerichtet sein. So könnte der Nachmittag noch ein bisschen ungemütlicher werden, falls die Mannschaft nicht in der ersten Halbzeit zeigen wird, was der Geschäftsführer für das Spiel des Tabellenzweiten gegen den -dritten 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) forderte: eine „deutliche Reaktion“.

Ein Alarmknopf, den Watzke bislang allerdings selten drückte. Es zeigt, wie heftig die Schläge waren, die der BVB mit dem 2:4 in München und dem 0:2 im Viertelfinale des DFB-Pokals bei RB Leipzig einsteckte. Die großen Spiele sind zu groß für die Borussia, das hatte sich auch schon in der Champions League gezeigt, als das Rückspiel im Achtelfinale beim FC Chelsea 0:2 verloren wurde.

Es fehlt ein richtiger Torjäger

Es bleibt noch eine Möglichkeit auf einen Titel in dieser Saison, und sogar nach dem blamablen Auftritt am Mittwoch in Leipzig war Edin Terzić bereit, um ihn mit den Bayern streiten zu wollen: „Wir werden um jeden Sieg kämpfen, und wenn wir es schaffen, alle Spiele zu gewinnen, haben wir am Ende eine gute Möglichkeit, deutscher Meister zu werden.“

Acht Partien stehen noch aus. Als Terzić zum ersten Mal Cheftrainer der Dortmunder war, gelangen zum Schluss der Saison 2020/21 sieben Siege hintereinander. Allerdings war damals auch noch Erling Haaland beim BVB angestellt, der sechs Tore zu der Erfolgsserie beisteuerte, obwohl er in einem Spiel noch wegen einer Verletzung fehlte.

Ein Stürmer mit einer auch nur halbwegs guten Trefferquote fehlt dem BVB in dieser Saison, das zeigte sich abseits der ganzen Peinlichkeiten und Fehler in der Defensive in den großen Spielen. Dortmunds bester Torschütze in der laufenden Saison ist Julian Brandt mit acht Treffern. Es gibt neun Vereine in der Bundesliga, deren bester Torschütze häufiger traf. Mainz hat mit Marcus Ingvartsen und Karim Onisiwo (jeweils neun Tore) sogar zwei davon.

Die zentralen Stürmer der Borussia kommen zusammen auf elf Tore. Sechs davon erzielte Youssoufa Moukoko, der zuletzt länger wegen einer Verletzung fehlte, nur zwei stehen bei Anthony Modeste zu Buche, der nach Einwechslungen auch nie den Eindruck macht, als solle noch eines hinzukommen. Sébastien Haller kommt auf nur drei Tore, was sich wegen seiner langen Pause durch die Krebserkrankung mit Chemotherapien aber leicht erklären lässt. Haller fehlte in Leipzig wegen einer Knieverletzung. Gegen Union Berlin steht sein Einsatz laut Terzić „ein bisschen auf der Kippe“.

„Wir sind beschissen gestartet“

Dabei macht es sich gerade in den bedeutenden Spielen gegen starke Gegner bemerkbar, dass den Dortmundern ein abschlussstarker Stürmer fehlt, der den Raum besetzt, in dem sich klassische Mittelstürmer für gewöhnlich aufhalten. In Leipzig schoss der BVB zum ersten Mal aufs Tor, als schon die Nachspielzeit lief – durch den eingewechselten Flügelstürmer Jamie Bynoe-Gittens.

Dass die Dortmunder trotzdem in der vergangenen Woche als Tabellenführer bei den Bayern antraten, war der starken Phase zu Beginn des Jahres zu verdanken, in der es vor allem den Mittelfeldspieler Brandt, Marco Reus und Raphaël Guerreiro gelang, sich durch die Defensivreihen der Gegner zu kombinieren.

Aber auch hier sind deutlich die Grenzen zu erkennen, wenn die Qualität der Gegner steigt. „Wir sind beschissen in die Phase nach der Länderspielzeit gestartet“, sagte Brandt, dem die schwachen Leistungen noch am ehesten verziehen werden dürften, da er sich beim Aus gegen Chelsea einen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Bei Reus ist es ein üblicher Reflex, die schwachen Leistungen auf seine Historie zurückzuführen. Schon häufig wurde bemängelt, dass er in großen Spielen untertaucht, zu wenig Gegenwehr zeigt, zu wenig den Ansprüchen genügt, die ein Kapitän erfüllen sollte.

Auch das wird der Verein in Erwägung ziehen, wenn es in die entscheidenden Gespräche um einen weiteren Vertrag geht, der aktuelle ist nur noch bis zum Ende der Saison gültig. Reus zeigte in Vergangenheit, dass es ihm häufig gelang, in Spielen nach heftiger Kritik zu überzeugen. Auf den besten Plätzen der Haupttribüne werden sie genau hinsehen.