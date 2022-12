WM-Cheforganisator al-Thawadi : Situation der Gastarbeiter war „nicht akzeptabel“

Aktualisiert am

Hassan al-Thawadi rühmt die WM in Qatar als bestes Turnier in der Geschichte. Der Cheforganisator äußert sich auch zur Situation der Gastarbeiter und zum Entschädigungsfonds.

Cheforganisator Hassan al-Thawadi hat wie zuvor schon FIFA-Präsident Gianni Infantino die Fußball-WM in Qatar zur besten der Geschichte erklärt. „Ja, es ist die beste in der Geschichte. Wir haben von Russland gelernt, von Südafrika gelernt, von Brasilien gelernt und von Deutschland gelernt“, sagte al-Thawadi nach dem packenden Finale am Sonntag zwischen Argentinien und Frankreich (4:2 im Elfmeterschießen).

Eine Kopie einer der vorherigen Endturniere sei die Wüsten-WM zur Adventszeit aber nicht gewesen, betonte der Chef des Organisationskomitees. Es sei gemessen am Konzept ein „unverwechselbares Turnier“ gewesen, „das man niemals mit anderen vergleichen können wird“. Vor und während der Endrunde in Qatar war nicht nur die zeitliche Verschiebung in den Winter, sondern auch die Menschenrechtslage im Emirat und die Bedingungen für die Gastarbeiter Anlass für Kritik aus dem Ausland.

Al-Thawadi bedauert Vorfälle rund um die WM mit Fans, die durch Regenbögen auf der Kleidung ihre Unterstützung für die queere Gemeinschaft ausgedrückt hatten. „Leider gab es für einige Fans Probleme“, sagte al-Thawadi dem britischen TV-Sender Sky News am Sonntag.

„Ich denke, dass einige der Sicherheitsleute zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen haben, um zu sehen, was das Beste ist, ob aus Angst vor möglichen Spannungen im Stadion oder nicht.“ Einige Zuschauer mussten sich von Shirts oder Hüten mit Regenbogen-Aufdruck trennen, um Einlass ins Stadion zu erhalten.

Dennoch zeigte sich der WM-Chef nicht unzufrieden: „Ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass wir Wege finden müssen, die Meinungen der anderen zu respektieren und einen Weg zu finden, um voranzukommen. Und genau das hat diese Weltmeisterschaft gezeigt.“

Auch die gestorbenen Gastarbeiter waren bereits vor der Weltmeisterschaft Gesprächsthema. „Trotz der besten Absichten war die Situation nicht akzeptabel“, sagte WM-Organisator al-Thawadi. „Die Weltmeisterschaft hat viele dieser Reformen beschleunigt oder zur Beschleunigung dieser Reformen beigetragen.“

Mit einem Unterstützungsfonds für Arbeiter wolle man sich um alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit unglücklichen Todesfällen kümmern, so al Thawadi. Dieser Fonds solle auch über die Weltmeisterschaft hinaus bestehen. „Das ist eine Verpflichtung, die die Regierung und das Ministerium eingegangen sind und die über die Weltmeisterschaft hinausgeht.“

Den Eindruck, dass in Qatar deutlich weniger Stimmung aufgekommen sei als bei den vorangegangenen Weltmeisterschaften, teilte al-Thawadi wenig überraschend nicht. Auch aus der Fan-Perspektive sei das Turnier „phänomenal“ gewesen. Als Beispiel nannte er die Euphorie um das Überraschungsteam aus Marokko, das als erste afrikanische Mannschaft ein WM-Halbfinale erreichen konnte. „Die ganze arabische Welt hat sich hinter Marokko versammelt und mitgefeiert.“

Das Hauptziel habe man erreicht, so al-Thawadi: „Die Möglichkeit zu schaffen, dass die Menschen aus den verschiedensten Teilen der Welt zu uns kommen, um uns kennenzulernen - und dann über uns zu urteilen.“ Es gebe nach wie vor Unterschiede, aber man teile „eine gemeinsame Leidenschaft“.