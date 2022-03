Länderspiel-Experte Mertesacker : Wer hat hier den Arroganzanfall?

Per Mertesacker als TV-Experte des ZDF beim deutschen Länderspiel gegen Israel. Bild: picture alliance / SvenSimon

Per Mertesacker setzte im ZDF unvermittelt zur Experten-Blutgrätsche an. Seine Kritik an Debütant Nico Schlotterbeck war überzogen. Mertesacker hat seine eigene Empfindlichkeit wohl vergessen.