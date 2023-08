Die Fußballwelt steht Kopf in Down Under. Und das nicht nur deshalb, weil die als heiße Turnierfavoriten gehandelten Frauenteams aus den Vereinigten Staaten und Deutschland, in der FIFA-Rangliste (noch) als Nummer eins und zwei gelistet, bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland ebenso überraschend früh gescheitert sind wie Olympiasieger Kanada und Brasilien.

Sondern auch deswegen, weil die WM-Torschützinnenliste nicht von einem Stürmerstar wie der Amerikanerin Alex Morgan, der Engländerin Rachel Daly oder der deutschen Kapitänin Alexandra Popp angeführt wird, sondern von einer Japanerin, die nie für ihre Kaltschnäuzigkeit bekannt war.

Doch nun, oh Fußballwunder, hat Hinata Miyazawa fünf der 14 japanischen Treffer in vier Turnierspielen erzielt: drei mit dem linken Fuß, zwei mit rechts, allesamt aus zentraler Position nach Steilpässen oder Hereingaben der Kolleginnen. Plötzlich staunt alle Welt nicht nur über Japans weibliches Fußballkollektiv, das sich so stark präsentiert wie kein anderes WM-Team. Sondern auch über die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin, die bei Turnierbeginn nicht mal einen Stammplatz im 3-4-2-1-System von Nationaltrainer Futoshi Ikeda sicher hatte.

Auf einer Stufe mit Japans Legende Sawa

Im WM-Viertelfinale gegen Schweden an diesem Freitag (9.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM der Frauen und in der ARD) ruhen die Hoffnungen wieder auf Miyazawas Tempo sowie Torinstinkt, der wie aus dem Nichts erwacht ist. In den vergangenen beiden Spielzeiten der japanischen Frauenliga WE League traf sie in 39 Begegnungen gerade einmal vier Mal; ebenso viele Tore erzielte sie in ihren 30 Länderspielen bis WM-Beginn.

Mit ihren fünf Turniertreffern steht Miyazawa nun schon auf einer Stufe mit der japanischen Fußballlegende Homare Sawa, die das Nadeshiko genannte Frauenteam bei der WM 2011 in Deutschland zum Titelgewinn schoss. An den Erfolg wolle man anschließen, sagte Mittelfeldspielerin Fuka Nagano. „Wir alle glauben, dass wir es schaffen. Und das hat uns dorthin gebracht, wo wir jetzt stehen.“

Die Schwedinnen sind gewarnt, nicht nur vor Hinata Miyazawa. „Statt uns auf eine einzelne Spielerin zu konzentrieren, sollten wir das ganze Team im Blick behalten und uns auf vielfältige Herausforderungen vorbereiten“, sagte Verteidigerin Magdalena Eriksson. Von der Überraschungsmannschaft dieser WM will sich niemand mehr überraschen lassen.