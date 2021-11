Aktualisiert am

Der knifflige Weg von Audi und Porsche in die Formel 1

Zukunft der Motorsportserie : Der knifflige Weg von Audi und Porsche in die Formel 1

Das Leuchten der Dollarzeichen in den Augen der Formel-1-Gemeinde ist nicht zu übersehen. Die Corona-Krise hat die Königsklasse nicht in den Ruin getrieben, sondern ihr einen Boom verschafft, der alle Beteiligten ziemlich unvorbereitet trifft. Liberty wird in diesem Jahr Einnahmen melden, die leicht über den 2,022 Milliarden Dollar der Saison 2019 liegen.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Die Teams bekommen damit mindestens so viel Geld ausbezahlt wie im letzten Jahr vor Corona. Red Bull hat dieses Jahr 30 Millionen Dollar mehr Sponsorgeld einkassiert. McLaren konnte den elektronischen Handel seiner Marketingartikel gegenüber 2020 um 143 Prozent steigern. Für den zweiten US-Grand-Prix nächstes Jahr im Mai gibt es heute schon kein einziges Paddock-Club-Ticket mehr.