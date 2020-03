Aktualisiert am

Denk ich an Sport (32) : „Ich bin immer gegen Deutschland“

Daniel Cohn-Bendit ist Ikone der 68er-Bewegung, Politiker und Publizist. Hier schreibt er über die Bitterkeit in seinem Herzen, linken und rechten Fußball und Spieler, die sich einmischen.

Daniel Cohn-Bendit, Ikone der 68er-Bewegung, Politiker und Publizist ist inzwischen 74 Jahre alt und hat seine Zeit als Fußballer beendet. Zuletzt ist sein Buch „Unter den Stollen der Strand“ (Kiwi) erscheinen. Sein Beitrag zur Serie „Denk ich an Sport“ wurde aufgezeichnet von F.A.Z.-Sportredakteur Michael Wittershagen.

Denk ich an Sport, dann denke ich an Fußball, keine Frage. Fußball begleitet mich, seitdem ich sechs Jahre alt war, er erzählt mein Leben ein Stück weit. So ist die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben über mein Leben und den Fußball, eine Lebensbiographie: „Unter den Stollen der Strand“ – ich habe eine Abwandlung des Spruchs der 68er, „Unter dem Pflaster liegt der Strand“, als Titel genommen. Ich hatte keine Lust mehr, über 68 zu schreiben, nicht mehr fünfzig Jahre danach. Ich kann nichts Neues mehr dazu beitragen.