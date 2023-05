Was tut man nicht alles für die Kinder! In „Gala“ erzählt Lilly Becker, was sie sich zum 13. Geburtstag ihres Sohnes Amadeus einfallen ließ: „Ich habe einen roten Teppich gemietet, eine Limousine und Leute, die Paparazzi spielen und ihn und seine Freunde beim Aussteigen fotografieren.“ Eine süße Idee, die allerdings in uns die Sorge nährt, dass der Promistatus der großen Patchworkfamilie Becker Kratzer abgekommen hat: Wir hätten gedacht, die wären ohnehin alle ständig von Paparazzi umgeben.

Noch mehr Spaß hätte Amadeus wohl an einer zünftigen Verfolgungsjagd gehabt. Eine solche Jagd mit mehreren Paparazzi sollen sich Harry und Meghan soeben in New York geliefert haben, sie sei „unerbittlich“ gewesen und habe zwei Stunden gedauert, klagen jedenfalls sie selbst – und wer um das tragische Schicksal von Harrys Mutter weiß, der mag das beklemmend finden. So richtig glauben will man Meghan und Harry die Sache freilich nicht, es gibt Vorwürfe, sie selbst hätten das Ganze mitinszeniert, und New Yorks Bürgermeister erklärt, er könne sich „nur schwer vorstellen, dass es eine Hochgeschwindigkeitsjagd über zwei Stunden gab“. Und auch wir vermuten, dass sowohl Harrys und Meghans Wagen als auch diejenigen ihrer Verfolger die meiste Zeit der zwei Stunden im New Yorker Stau herumstanden.

Büll büll-ütt, mau-wau

Mit Meghan und Harry befasst sich auch „Das neue Blatt“, das von einer Trennung des Paares fabuliert: „In seiner Wahlheimat pfeift es die Schopfwachtel (offizieller Staatsvogel von Kalifornien) bereits von den Dächern: Die Ehe der Familie Sussex ist gescheitert.“ Einerseits ist es durchaus zu würdigen, wenn „Das neue Blatt“ seinen Lesern etwas Bildung vermitteln möchte. Die Schopfwachtel, das haben wir einschlägigen Websites entnommen, findet man andererseits statt auf Dächern eher in ariden Grasländern und verbuschtem Gelände, sie lebt vorwiegend am Boden. Pfeifen tut sie auch nicht oft, sondern stößt Rufe aus, die wie „wrüü“ klingen, „pick per-wick“ oder „bütt büll-ütt“, manchmal eingeleitet durch ein nasal brummendes „mau-wau“. Ein korrekter Satz also hätte beispielsweise lauten müssen: „Die Schopfwachteln mau-wauen und büll bütt-ütten es aus dem verbuschten Gelände.“ Wobei es sich von selbst versteht, dass „Das neue Blatt“ nicht nur in ornithologischer Hinsicht Quatsch schreibt, getrennt haben sich die Sussexes natürlich auch nicht.

Ob aber diese Schlagzeile des „Neuen Blatts“ hier stimmt? „Verzweiflung – Beatrice Egli – Nur Florian kann sie retten“. Besagter Florian Silbereisen könnte der Sängerin „nun eine starke Schulter zum Anlehnen bieten“, glaubt das Blatt. „Schöne Woche“ wiederum titelt: „Florian Silbereisen – Dramatischer Absturz – Warum nur Beatrice ihn retten kann“. Egli nämlich „könnte Flori mit ihrer Energie neuen Aufwind geben und mitreißen“. Sehr praktisch also, dass sich diese beiden gegenseitig retten – wobei sich anlehnen und einander mitreißen gleichzeitig schwierig werden dürfte.

Wer ist nun schuld?

Kaum mehr zu retten scheinen uns Gerhard Schröder und Ehefrau Soyeon, welche nach einer Feier in der russischen Botschaft nun nicht mehr Wirtschaftsbotschafterin von NRW sein darf. „Job weg wegen Putin“, titelt „Bild“, schreibt ein paar Seiten weiter aber: „Gefeuert wegen Gas-Gerd.“ Ja, wer ist denn nun schuld? Erst recht kompliziert aber wird es, wenn „Bild“ Soyeon Schröder-Kim als „Altkanzler-Gattin Nummer 5“ vorstellt. Dabei gab es vor ihr doch erst eine Altkanzler-Gattin, die zuvor auch Kanzler-Gattin war, während es die drei Ehefrauen davor nur in den Rang einer Ministerpräsidenten-Gattin, einer Landtagsabgeordneten-Gattin oder einer Juso-Chef-Gattin schafften.

Dem schon erwähnten Boris Becker wiederum soll Raphael Brinkert neuen Glanz verleihen, weiß „Bunte“: Der PR-Manager „kreierte die SPD-Kampagne für die letzte Bundestagswahl, die Olaf Scholz, 64, zum Kanzler machte“. Na ja, das Kanzleramt dürfte Becker wohl nicht gleich anstreben. Es ist derzeit ja auch der eine oder andere Staatssekretärsposten neu zu besetzen.

Mit Wolodymyr Selenskyjs Eintrag ins Gästebuch des Bundespräsidenten befassen sich für „Bild“ einige Experten. „Spannend sind seine schwachen i-Punkte. Die zeigen, dass er eine sensible Seite hat“, erkennt der Graphologe Helmut Ploog, während dem Psychologen Alfred Gebert das „Absinken der Zeilen am Textende“ auffällt: „Das wird oft als dunkle Vorahnung interpretiert.“ Wir finden es durchaus heikel, wie die „Bild“-Experten Putin in die Hände spielen, indem sie Selenskyjs düstere Vorahnungen und schwache Punkte verraten.

Mit „Bunte“ nicht übers Schreiben, sondern übers Lesen spricht Hollywoodstar Jennifer Garner: „Wir machen das abends – mit allen Kindern zusammen. Zu unserer Lektüre gehören Klassiker der Weltliteratur wie Shakespeare.“ Beschämt haben wir sofort alle Benjamin-Blümchen-Bücher in den Keller verbannt. Unseren Kindern lesen wir abends jetzt ebenfalls Shakespeare vor – und es zeigt sofort Wirkung: Sie schlafen nun beide viel, viel schneller ein.