Winterreise durch den Weltcup : Kühn schießt sich von 1 auf 15

Einen Tag nach seinem Sprint-Sieg in Hochfilzen hat Biathlet Johannes Kühn mit drei Fehlern beim letzten Stehendschießen einen Podestplatz aus der Hand gegeben. Der 30-Jährige musste sich im Jagdrennen über 12,5 Kilometer beim Sieg des Franzosen Quentin Fillon Maillet (1 Strafrunde) mit einem Rückstand von 55,3 Sekunden mit dem enttäuschenden 15. Platz begnügen. Emilien Jacquelin (1/+32,1 Sekunden) wurde Zweiter, der Schwede Sebastian Samuelsson (2/+38,2) sicherte sich im Zielsprint den dritten Platz. Bis zum letzten Schießen hatte Kühn alle Siegchancen, doch dann versagten die Nerven. Roman Rees (+1:18,0 Minuten) kam mit zwei Schießfehlern beim letzten Schießen auf Platz 23.

Friedrich fängt Lochner ab

Francesco Friedrich hat seine Siegesserie im Olympia-Winter fortgesetzt. Der Doppel-Olympiasieger vom BSC Oberbärenburg gewann in Winterberg den Viererbob-Weltcup. Im Finallauf fing er mit seinem Team Thorsten Margis, Martin Grothkopp und Alexander Schüller den nach dem ersten Durchgang führenden Johannes Lochner noch mit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung ab. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Lochner war vor genau einem Jahr der bislang letzte Pilot, der Friedrich bezwingen konnte. Dritter wurde der Kanadier Justin Kripps.

Gut gewinnt vor Goggia

Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat den ersten ihrer beiden Heim-Weltcups in St. Moritz gewonnen. Die Weltmeisterin siegte im Super-G am Samstag bei schwierigen äußeren Bedingungen mit 0,18 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Sofia Goggia, die die drei vorherigen Speedrennen in dieser Saison für sich entschieden hatte. Der Rest des Feldes folgte weit abgeschlagen, angeführt von der drittplatzierten Mikaela Shiffrin aus den USA (+1,18 Sekunden). Kira Weidle, die einzige deutsche Starterin in St. Moritz, fuhr mit 2,81 Sekunden Rückstand auf Rang 19.

Schmid knackt Olympia-Norm

Skirennfahrer Alexander Schmid kann für die Olympischen Winterspiele in Peking planen. Der 27-Jährige wurde beim Riesenslalom in Val d'Isère Sechster und knackte so die nationale Norm für den Saisonhöhepunkt im Februar. Sein Rückstand auf den Schweizer Sieger Marco Odermatt betrug 1,92 Sekunden. Zweiter wurde Gesamtweltcupsieger Alexis Pinturault aus Frankreich (+0,59 Sekunden), Dritter der Österreicher Manuel Feller (+1,24).

Doppelsitzer auf Platz zwei

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken haben ihre hervorragende Verfassung im Olympia-Winter auch beim vierten Weltcup unter Beweis gestellt. Die Weltmeister fuhren in Altenberg nur um drei Tausendstel an ihrem zweiten Saisonsieg vorbei und wurden Zweite hinter den Gesamtweltcupsiegern Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich. Das Podium komplettierten die Letten Martins Bots und Roberts Plume (+0,213) knapp vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (+0,219 Sekunden).

Skispringerin Althaus auf dem Podest

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus hat am zweiten Tag des Heimspiel-Wochenendes in Klingenthal den Sprung auf das Podest geschafft. Die 25 Jahre alte Oberstdorferin musste sich in der Vogtland-Arena nach Versuchen auf 129,5 und 127 Meter nur der Österreicherin Marita Kramer (137 und 134 Meter) und Silje Opseth aus Norwegen (130 und 130 Meter) geschlagen geben.

Hofmeister und Baumeister Zweite

Die deutschen Snowboarder haben einen starken Start in den alpinen Weltcup-Winter hingelegt. Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister sicherten sich bei den Parallel-Riesenslaloms in Bannoye am Samstag jeweils Rang zwei. Carolin Langenhorst wurde Dritte. Auch Melanie Hochreiter, die im Viertelfinale scheiterte, knackte auf Anhieb die nationale Norm für die Olympischen Spiele im Februar in Peking.