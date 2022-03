Biathlet und der Ukrainekrieg : Der politische Athlet Erik Lesser hat genug

Vier Tage nach den Olympischen Spielen schaute Erik Lesser morgens auf sein Handy. Donnerstag, 24. Februar. Und dachte: „Fuck.“ Krieg in der Ukraine. Seine Fragen: Warum werden die von Russland angegriffen? Was soll das? Und: Was kann ich machen? Die Antwort: Er teilte seinen Account erst 24 Stunden mit der Biathletin Anastassija Merkuschina, dann mit dem Tennisspieler Sergej Stachowski. Sie zeigen: von Bomben zerstörte Häuser, Kinder, die von ihren Eltern auf der Flucht hinterhergeschleift werden, einen Blick aus dem Fenster: graue Rauchwolken, die über dem Nachbarhaus aufstiegen.

Stefanie Sippel Sportredakteurin.

Man könnte zum Karriereende von Biathlet Lesser seine Fehlschüsse aufzählen, sich seine Laufleistung anschauen, sich an die Tage erinnern, als Medaillen um den Hals hingen: zweimal Silber in Sotschi bei Olympischen Spielen, Bronze in Pyeongchang, sieben Medaillen bei Weltmeisterschaften, zweimal Gold in Kontiolahti – und man kann sich fragen: Wie ist Erik Lesser zu einem politischen Athleten geworden?