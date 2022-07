Drama bei Tour de France : Der „Drecksberg“ ist 100 Meter zu lang für Kämna

Sogar die englischen Kommentatoren riefen „Lets go, Lenni!“ in ihre Mikrofone. Die Zuschauer am Straßenrand, darunter viele aus Deutschland, versuchten ihn nach vorne zu brüllen. Nur noch wenige, nur noch die allerletzten Meter „dieses Drecksberges“, wie Lennard Kämna später sagte. Eine 24 Prozent steile Rampe wie die an der Super Planche Des Belles Filles bremst auch die stärksten Radprofis der Welt aus und es wirkt, als ob sie stehen bleiben. Stehend auf den Pedalen, aber kaum mehr vorwärtskommend. Zumal nach den Anstrengungen des Tages.

„Ich hätte keine Sekunde schneller fahren können“, so der in Sichtweite der Ziellinie noch überspurtete Profi des deutschen Teams Bora-hansgrohe. Wenige Sekunden schneller auf 176 Kilometer im Sattel wären nötig gewesen und Kämnas starker Ritt durch die Vogesen wäre zur Triumphfahrt geworden.

Die Tour de France 2022 hat am Freitag ihre erste sportliche Herzschmerzgeschichte produziert – mit dem Norddeutschen in der Hauptrolle eines mitreißenden Etappenfinals. Auf den letzten Kilometern zur ersten Bergankunft dieser Frankreich-Rundfahrt hieß es nur noch: Lenni gegen den Rest der Welt. Seine Verfolger waren niemand Geringere als die Tour-Topfavoriten, die ihre verbliebenden Helfer ein unbarmherziges Tempo anschlagen ließen.

Pogacar, Vingegaard und Thomas ziehen vorbei

Die erste Bergprüfung einer Tour ist immer auch ein Seismograph, der Auskunft über die wahren Kräfteverhältnisse gibt und dem Klassement eine Struktur verpasst. Da kannten die Topteams kein Pardon, sondern nur Vollgas. Und dass Titelverteidiger Tadej Pogacar sich dieses Teilstück, wie er sagt, schon vor Monaten ausgeguckt hatte und auch noch seine Familie oben im Ziel zugegen war, denen er im Gelben Trikot eine gute Show bieten wollte, sprach auch nicht gerade für den tapferen Kämna.

Doch die Gegenwehr des Norddeutschen war stark, fast stark genug – ziemlich genau 100 Meter erst vor dem Ziel zogen die Stars Pogacar, Jonas Vingegaard und Geraint Thomas vorbei.

Der Norddeutsche wirkte kurz darauf erstaunlich gefasst. „Es ist superschade und ärgerlich, aber ich kann mir nichts vorwerfen“, sagte Kämna, der von seinen Teamkameraden bei einem Trainingscamp zu Jahresbeginn einen Spitznamen verpasst bekam: Bolzminister. Weil der leichtgewichtige Athlet über einen langen Zeitraum Tempo bolzen kann – und sich auch noch ministrabel auszudrücken versteht.

Noch vor einem dreiviertel Jahr schien es unvorstellbar, dass der Bremer in dieser Saison das Doppel Giro d’Italia und Tour de France unter die Reifen nehmen könnte. Nun lieferte er in Italien sogar einige brillante Vorstellungen mit dem Höhepunkt eines Etappensiegs am Vulkan Ätna und ist nun in Frankreich offensichtlich auch in starker Verfassung.

Mehr zum Thema 1/

Da ist längst in den Hintergrund gerückt, dass Kämna 2021 schon im Mai vom Rad stieg und seine Saison beendete. Körperlich entkräftet und mental blockiert – der auf dem Rad Hochbegabte, aber zugleich grüblerisch Veranlagte, fiel in eine persönliche Krise. Schon zum zweiten Mal in seiner Profikarriere, damals noch in Diensten des Teams, das heute unter dem Namen DSM firmiert, legte er eine monatelange Pause ein. Der Antrieb für seinen Sport war zeitweise erloschen.