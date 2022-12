Menschlichkeit im Sport : Diese Frauen haben 2022 Mut gemacht

Ein Jahr der Unmenschlichkeit geht dem Ende entgegen. Das Jahr der Olympischen Winterspiele in Peking, zu einer Zeit, als Zero Covid ein Diktat der Diktatur war und das Internationale Olympische Komitee (IOC) das sonstige Leid ignorierte, das seine Gastgeber verursachen.

Das Jahr, in dem Wladimir Putins Truppen ukrainische Schwimmhallen und Stadien zerschossen und zerbombten. Bisher, gab die ukrainische Regierung Mitte Dezember an, starben 184 ukrainische Sportlerinnen und Sportler in Putins Krieg. Das Jahr der Fußball-WM in Qatar, wo auch während des Turniers Migranten bei Arbeitsunfällen starben und der Chef des Organisationskomitees dazu zu sagen hatte, dass der Tod zum Leben dazu gehöre.