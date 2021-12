Weiteres Remis bei Schach-WM : Jetzt fehlt Carlsen nur noch ein Sieg zum Titel

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen ist der erfolgreichen Titelverteidigung einen weiteren Schritt näher gekommen. Nach einem Remis in der zehnten Partie am Mittwoch in Dubai gegen den russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi liegt der 31 Jahre alte Norweger nun mit 6,5:3,5 in Führung. Das Duell ist auf 14 Partien angesetzt.

Beide Spieler verzichteten am Mittwoch auf nennenswerte Gewinnversuche. Hätte der drei Punkte zurückliegende Nepomnjaschtschi auf Gewinn spielen wollen, wäre mit einer Sizilianischen Eröffnung zu rechnen gewesen, doch der Herausforderer blieb mit Schwarz beim soliden Russisch.

Carlsen bietet keine Angriffsfläche

Auch Carlsen wählte eine risikolose Variante. Er bot seinem Kontrahenten aus Russland mit den weißen Figuren keinerlei Angriffsfläche, musste sich zu Beginn jedoch lange mit einem ungewöhnlichen Zug des Herausforderers auseinandersetzen. Trotz des großen Rückstands scheute Nepomnjaschtschi aber das letzte Risiko und fand gegen den Ausbau des Königsflügels von Carlsen keine Lösung.

Mit Erreichen des 41. Zugs wurde nach nach 2:05 Stunden Spielzeit schließlich der Punkt geteilt. Der Norweger braucht nur noch einen Sieg oder alternativ zwei weitere Remis, um seinen WM-Titel zu verteidigen. Wer zuerst 7,5 Zähler erreicht, gewinnt. „Wir haben nur noch wenige Spiele vor uns, deswegen ist natürlich jedes Remis für mich ein exzellentes Resultat“, sagte Carlsen.

Am Donnerstag pausieren die beiden Kontrahenten, am Freitag (13.30 Uhr) geht es mit der nächsten WM-Partie weiter. Für einen Sieg gibt es einen Punkt, für ein Remis einen halben. Carlsen hatte seinen Titel bereits 2014, 2016 und 2018 erfolgreich verteidigt.