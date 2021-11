Alireza Firouzja : Die Schachwelt hat einen neuen Liebling

Aktualisiert am

Wie häufig kommt es vor, dass alle Spieler einer Mannschaft mit einer Ausnahme unter ihrer gewöhnlichen Leistung bleiben – und der eine Ausnahmespieler seinem Team einen großen Erfolg beschert? Bei der Mannschafts-Schach-EM spielte im französischen Team nur Alireza Firouzja groß auf. Es hätte fast gereicht, um Europameister zu werden.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Auch Silber bedeutet das beste Ergebnis, das eine französische Mannschaft je im Schach erreicht hat. Firouzja spielte am ersten Brett. Nachdem er Anfang November in Riga die WM-Ausscheidung gewonnen hatte, war selbst Maxime Vachier-Lagrave bereit, ihm den Vortritt zu lassen. Der Junge war ja offenbar in Form.