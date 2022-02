Erster Olympia-Wettkampf : Wieder kehrende Fernsehgesichter beim Curling

Aktualisiert am

Sie kehren, rutschen und brüllen wieder. Curling ist ein Olympia-Phänomen. Wenn gerade sonst nichts los ist, gecurlt wird immer. Diesmal sogar schon vor der Eröffnung der Winterspiele in Peking.

Wenn es eine Sportart gibt, die als olympisches Phänomen gelten darf, dann Curling. Sonst weitgehend ignoriert von der Sportwelt, schieben sich die Frauen und Männer mit dem charakteristischen Besen alle vier Jahre wieder in den Fokus der sportinteressierten Weltöffentlichkeit. Wenn es mal wieder zu windig ist fürs Skispringen, zu neblig für die Abfahrt oder einfach sonst nichts auf dem Programm steht: Gecurlt wird bei Olympia immer. Und das Fernsehen überträgt. Live. Stundenlang.

In diesem Jahr sogar schon 48 Stunden vor der Eröffnungsfeier. Weil die Curler ihre Titelkämpfe grundsätzlich im System „jeder gegen jeden“ austragen, kommen einige Spiele zusammen, ehe es vom Halbfinale an wirklich spannend wird. Und weil neben Männer- und Frauen-Teams auch „Mixed-Doubles“ zum Programm gehören, reichen 17 Olympiatage nicht aus, um das Programm durchzuziehen. Deshalb werden schon an diesem Mittwoch, 20.05 Uhr Ortszeit (13.05 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia und bei Eurosport), die ersten Steine übers Eis geschoben.

Es ist anzunehmen, dass Fan Suyuan die Ehre zuteil wird, mit einem gezielten Steinwurf die Olympischen Winterspiele zu eröffnen. Gemeinsam mit ihrem Spielpartner Ling Zhi tritt die 25-Jährige für Gastgeber China im gemischten Doppel an und trifft im Auftaktmatch auf die Schweizer Jenny Perret und Martin Rios. China gegen Schweiz ist aber nur eines der vier parallel ausgetragenen Spiele im „Ice Cube“, der Mehrzweckhalle mit der charakteristischen Wabenarchitektur, die von den Sommerspielen noch als „Water Cube“ bekannt war, nun aber zweckmäßig auf Winterspiele umgerüstet wurde. Auf den vier parallel liegenden Eisbahnen treten auch Schweden gegen Schotten, Australier gegen Amerikaner und Norweger gegen Tschechen an. Ein deutsches Duo konnte sich nicht qualifizieren, ebenso wenig wie bei den klassischen Teams.

Curling wird häufig als Schach auf Eis bezeichnet, gilt es doch, mit strategischer Überlegung immer abwechselnd Spielfiguren zu platzieren. Wobei noch handwerkliche Präzision hinzukommt, da es sich um knapp zwanzig Kilogramm schwere Spielsteine aus schottischem Granit handelt, die auf 150 Fuß Entfernung möglichst exakt in einem Zielfeld angeordnet werden sollen. Mixed Doubles ist, um im Bild zu bleiben, so etwas wie das Blitzschach der Curler. Nur zwei statt vier Spieler je Team sind beteiligt, und sie schieben nur fünf statt acht Steine. Ein sechster wird jeweils schon vorplatziert, einer zentral im „House“ und einer als „Guard“ davor. Somit ist vor jeder Aufnahme eines der Teams in der Defensive und muss entsprechend agieren.

Fünf der sechs Medaillengewinner von Pyeongchang sind abermals qualifiziert. Neben dem Schweizer Duo, das 2018 Silber gewann, auch die damals drittplatzierten Norweger Kristin Skaslien und Magnus Nedregotten sowie Olympiasieger John Morris. Der hat allerdings die Partnerin gewechselt und tritt nun mit Rachel Homan an, die auch schon im klassischen Curling Weltmeisterin war. Morris kann zudem mit einer besonderen Doppelbegabung aufwarten: der Kanadier coachte die Australier Tahli Gill und Dean Hewitt beim Qualifikationsturnier für Olympia und hat somit in Peking eine doppelte Chance auf olympischen Ruhm als Athlet und Trainer.

Als Turnierfavoriten gelten die aktuellen Weltmeister Jennifer Dodds und Bruce Mouat. Die für Großbritannien antretenden Schotten haben sich zudem ein straffes Olympiaprogramm auferlegt: Beide treten in der zweiten Olympia-Hälfte auch mit den Frauen- und Männer-Teams an. Auch der Norweger Nedregotten, der Schwede Oskar Eriksson und der Italiener Amos Mosaner fahren übrigens zweigleisig. Die Prognose scheint nicht allzu gewagt: Sie alle werden am Ende des olympischen Turniers den Wintersportfans vertraut sein – zumindest als immer wieder kehrende Fernsehgesichter.

