Curling bei Olympia : Ganz Italien liebt Stefania Constantini

Wann immer Stefania Constantini bei diesem olympischen Curling-Turnier einen Stein auf die Reise geschickt hat, wirkte sie unmittelbar begeistert: „Buona linea“ rief sie jedem einzelnen Stein hinterher. „Gute Linie“, ein Selbstlob – das aber auch bedeutete, dass ihr Partner Amos Mosaner gar nicht allzu viel Einsatz mit dem Besen zeigen musste, um dem Stein den richtigen Weg zu weisen, da er ohnehin zügig auf das anvisierte Ziel zucurlte.

„Buona linea“ wurde zum geflügelten Wort der Vorrunde beim Mixed Doubles, denn die erst 22 Jahre alte Stefania Constantini und ihr vier Jahre älterer Partner zogen mit einem unerwarteten Siegeszug durch das olympische Turnier: 9:0 lautete die makellose Bilanz des Teams vom CC Dolomiti nach der „Round Robin“, dem Wettbewerb nach dem Motto „jeder gegen jeden“ – und dem ließen sie im Halbfinale noch einen sensationellen 8:1-Sieg über die Schweden Almida de Val und Oskar Eriksson folgen.

Wie es so ist bei Olympia, nimmt der oft belächelte Außenseitersport Curling gehörigen Platz in der Fernsehberichterstattung ein, da täglich gespielt wird. Und so kam es, dass sich ganz Italien in eine Sportlerin verliebt hat – zumindest wenn man der „Gazzetta dello Sport“ Glauben schenkt.

Stefania Constantini geht mit ansteckender Leidenschaft und Anmut ihrem noch immer als kurios erachteten Sport nach, und sie bildet mit Amos Mosander ein herzliches Duo, dass sich offenbar perfekt ergänzt. Constantini ist im Sternzeichen Widder geboren, was gemeinhin als Zeichen starker Willenskraft gewertet wird. Ihr Vater war Eishockeyspieler, ihr Freund ist Eishockeytorwart, doch Stefania liebte schon als Grundschülerin das Eisstockschießen, quasi die Vorschulvariante des Curlings.

Sie lebt in Cortina d'Ampezzo, der Olympiastadt von 2026, was ihren olympischen Träumen einen weiteren Impuls gab. Mit 16 Jahren hatte sie schon an den Olympischen Jugendspielen in Lillehammer teilgenommen, wo sie im Mixed Doubles den fünften Platz belegte. Nach ihrer Ausbildung nahm sie sich ein Sabbatjahr, um sich ausschließlich auf die Perfektionierung ihres Spiels konzentrieren zu können. Tägliche Besuche im Fitnessstudio und ausgiebiges Cardio-Programm sollten sie fit für Curling bei Olympia machen. Doch wie es so ist in einer olympischen Randsportart, die junge Frau arbeitete bis vor kurzem zudem noch in einem Bekleidungsgeschäft, um sich ihr sportliches Hobby leisten zu können.

Die Spiele in Pyeongchang 2018 hatte sie im italienischen Frauenteam um Skip Diana Gaspari noch knapp verpasst. Doch jetzt scheinen Stefania Constantini und Amos Mosaner in absoluter Topform. Im „Ice Cube“ zeigten sie kein Nachlassen, selbst als sie längst fürs Halbfinale qualifiziert waren: auch im neunten und letzten Match gegen Olympiasieger Kanada, für den es noch um den Einzug in die Finalrunde ging, kämpften Constantini/Mosaner um jeden Stein und gewannen letztlich 8:7 im Extra-End. Kanada war ausgeschieden, und somit ein potentieller Konkurrent um die Medaillen aus dem Rennen.

Im Halbfinale demontierten die Olympia-Debütanten die Schweden und sicherten schon eine Medaille für Italien. Ob es Gold oder Silber wird, entscheidet sich an diesem Dienstag (13.05 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) im Endspiel gegen das erfahrene Team aus Norwegen. Die 36 Jahre alte Kristin Skaslien und ihr fünf Jahre jüngerer Partner Magnus Nedregotten gewannen schon 2018 die Bronzemedaille bei Olympia. Doch auch sie kassierten in der Vorrunde von Peking eine 8:11-Niederlage gegen Italien. Den „guten Linien“ von Stefania Constantini hatten sie nichts entgegenzusetzen.