Ärger im deutschen Biathlon : „So was von gar nicht konkurrenzfähig“

Der goldene Glanz des Einzel-Triumphs von Denise Herrmann wird nach der nächsten mäßigen Olympia-Vorstellung der deutschen Biathletinnen immer schwächer. Auch im Verfolgungsrennen schaffte es am Sonntag keine aus dem Quartett um die Einzel-Olympiasiegerin unter die besten Zehn. Vanessa Voigt sorgte als Zwölfte mit einem Schießfehler und 2:48,4 Minuten Rückstand noch für die beste Plazierung.

Die deutschen Männer müssen sogar weiter auf die erste Medaille warten. In der Verfolgung über 12,5 Kilometer kam Roman Rees als bester Deutscher auf Platz sechs ins Ziel. Auf Bronze fehlten dem 28-jährigen Schwarzwälder aber fast zwei Minuten.

Das ungewohnte Schneetreiben in Zhangjiakou – Niederschläge in der trockenen Region sind extrem selten – stellte die Materialverantwortlichen vor eine knifflige Aufgabe. Schließlich bedeckte nun Neuschnee die mit Kunstschnee präparierten Loipen, auch die Temperaturen von rund zwölf Grad unter Null waren deutlich niedriger als noch an den Vortagen.

„Ich war mit dem Material so was von gar nicht konkurrenzfähig“, schimpfte Denise Herrmann in der ARD ungewohnt deutlich. Die 33-Jährige hatte sich trotz drei Strafrunden von Platz 22 auf 17 nach vorne gearbeitet, obwohl sie auffällig schwaches Material unter ihren Füßen hatte. „Ich habe mich gut gefühlt“, sagte die Sächsin: „Aber wenn nicht wirklich alles zusammenpasst, wird es schwer, Zeit gutzumachen. Heute waren wir wirklich sehr, sehr weit weg von der Musik.“

Bei den Männern gewann der Franzose Quentin Fillon Maillet nach dem Sieg im Einzelrennen seine zweite Goldmedaille in Zhangjiakou. Der 29 Jahre alte Gesamtweltcup-Führende, der zudem im Sprint und mit der Mixed-Staffel Silber gewonnen hatte, verwies Tarjei Bö (Norwegen) und Eduard Latypow (ROC) auf die Plätze zwei und drei.

Die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland holte bei den Frauen ihr drittes Gold nach den Erfolgen in der Mixed-Staffel und im Sprint. Silber sicherte sich wie im Sprint mit 1:36,5 Minuten Rückstand die Schwedin Elvira Öberg. Bronze ging 12,2 Sekunden dahinter an Weltmeisterin Tiril Eckhoff aus Norwegen.

Eckhoff überholte auf der Schlussrunde noch ihre Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold, die nach dem letzten Schießen noch Rang drei lag, dann aber auf dem letzten Kilometer nur noch taumelte und es mit letzter Kraft als 14. ins Ziel schaffte. Die 25-Jährige brach entkräftet zusammen und musste behandelt werden.

Mittlerweile ist sie Team-Angaben zufolge wieder auf dem Weg der Besserung. „Sie ist bei Bewusstsein und wird medizinisch betreut. Ihr geht es okay“, erklärte Tiril Eckhoff. Auch Mannschaftsarzt Lars Kolsrud sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB, dass es ihr gut gehe. Tandrevold esse und entspanne sich und habe sich die ganze Zeit bei Bewusstsein befunden. Dem norwegischen Rundfunk sagte der Teamarzt, Tandrevold sei sehr froh, dass Eckhoff noch die Bronzemedaille geholt habe. So bleibe die Medaille wenigstens im Team.

Die vor Olympia lange zum Zuschauen verurteilte Franziska Preuß schaffte als 15. ihr bisher bestes Ergebnis, lag trotz nur eines Schießfehlers aber auch schon 2:58,7 Minuten hinter der Siegerin. Herrmann kam nach drei Patzern mit 3:20,7 Minuten Rückstand auf Rang 17, Vanessa Hinz belegte Platz 21 – obwohl sie nur einmal bei zwanzig Versuchen daneben schoss, betrug der Rückstand auf die auch läuferisch viel bessere Röiseland 3:34,1 Minuten.

Bei den Männern landete Johannes Kühn, im Sprint 33., trotz vier Strafrunden noch auf Platz zwölf. Philipp Nawrath leistete sich bei immer wieder starken Windböen am Schießstand gleich sieben Strafrunden und kam an seinem 29. Geburtstag auf Rang 19. Der von Platz acht mit guten Aussichten ins Rennen gegangene Benedikt Doll ließ ebenfalls sieben Scheiben stehen und musste sich mit Platz 32 begnügen. „Ich war irgendwie vom Kopf ziemlich müde“, sagte Deutschlands eigentlich bester Skijäger.

Acht Deutsche im Massenstart dabei

Immerhin haben sich insgesamt acht deutsche Biathletinnen und Biathleten für die letzten beiden Einzelrennen in China qualifiziert, zu denen jeweils nur 30 Teilnehmer zugelassen sind. Im Massenstart der Männer sind am Freitag (10 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) Doll, Rees, Nawrath und Kühn dabei. Einen Tag später dürfen bei den Frauen (10.00 Uhr) Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz antreten. Das geht aus den am Sonntag veröffentlichen vorläufigen Startlisten hervor.