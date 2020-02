Box-Champion Tyson Fury : Ein Überfall von 124 Kilo „reinem britischen Rindfleisch“

Gesicht: Angeschwollen. Blick: Glasig. Koordination: Eingeschränkt. Gegenwehr: Sporadisch. Das war in etwa das Mängelprotokoll, mit dem der Berufsboxer Deontay Wilder in der Nacht auf Sonntag in die siebte Runde seines 44. Kampfes geschickt wurde. Die Mienen der Betreuer in seiner Ecke drückten ernste Besorgnis aus, doch das 34-jährige Schwergewicht aus Alabama wollte sich auch nach zwei Niederschlägen (Runden 3 und 5) offenbar noch mehr von dem abholen, was ihm längst nicht mehr guttat. Ein „Warrior“ von eigenen Gnaden, der aus dem Ohr blutete und wie ein Krakeeler auf Autopilot wirkte: Weiter streitlustig, doch kaum noch ernstzunehmen.

In einer Bar schreitet in solchen Momenten ein resoluter Türsteher ein. Im Ring des MGM Grand Hotels in Las Vegas ist der Ringrichter gefragt. So kam der sehr erfahrene Kenny Bayless endlich seiner Verantwortung nach. Er wartete keine drei Minuten mehr, um den kaum noch wehrhaften amerikanischen Boxprofi vor der eigenen Moral zu schützen, kreuzte seine Arme zum Zeichen des Abbruchs vor ihm – und setzte damit ein neues Zeitalter im Königslimit in Gang. Ab sofort gilt statt Wilder, dem „Bronze Bomber“ mit dem gefürchteten Punch, dessen Bezwinger Tyson Fury als das Maß aller Dinge. Fury ist nun „the man who beat the man“, wie es im schnörkellosen Slang des Showsports heißt.