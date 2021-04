So bekannt wie Tiger Woods plus die Kardashians

Golf-Masters-Sieger Matsuyama : So bekannt wie Tiger Woods plus die Kardashians

In einem Jahrzehnt vom „Low Amateur“ zum Masters-Champion: Hideki Matsuyama ist im golfverrückten Japan so etwas wie ein Popstar. In Augusta hilft ihm auch die Corona-Pandemie bei seinem Erfolg.

Hideki Matsuyama ist kein Mann großer Worte. Selbst nachdem er am Sonntag als erster Japaner ein Major, das 85. Masters in Augusta (Georgia), gewonnen hatte, gab sich der 29 Jahre alte Profigolfer, der mit ausländischen Medien nur über seinen Vertrauten und Übersetzer Bob Turner kommuniziert, wortkarg. Was sein Sieg für das golfverrückte Japan bedeute, einen Inselstaat mit 125 Millionen Einwohnern, von denen 9,7 Millionen auf den mehr als 2500 Golfplätzen die Schläger schwingen?

„Hoffentlich bin ich ein Pionier und viele junge Leute werden mir nacheifern“, sagte der Mann, der schon vor dem größten Triumph seiner Laufbahn in seiner Heimat als Superstar verehrt wurde. Jetzt sei Matsuyama-san, so formulierte es ein japanischer Reporter, so populär wie in den Vereinigten Staaten Tiger Woods und die Kardashians zusammen. Anders ausgedrückt: Sein Ruhm geht weit über die Grenzen des Sports hinaus.