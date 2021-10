Eisschnelllauf-DM : Pechsteins erster Schritt zu Olympia

Claudia Pechstein hat zum Auftakt der deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell ihren 40. nationalen Titel gewonnen. Die 49 Jahre alte Berlinerin setzte sich über 3000 Meter in 4:11,82 Minuten souverän vor Michelle Uhrig (Berlin/4:16,27) durch. Rang drei ging in persönlicher Bestzeit von 4:16,92 Minuten an Victoria Stirnemann (Erfurt), die 19 Jahre alte Tochter von Rekordweltmeisterin Gunda Niemann-Stirnemann.

Für Pechstein startet damit das Unternehmen achte Olympische Spiele. Dank ihres Titelgewinns steht sie nun bereits als Teilnehmerin an den ersten vier Weltcup-Rennen fest, bei denen die Tickets für die Winterspiele in Peking vergeben werden. Die Berlinerin wird in Inzell zudem über 5000 Meter und im Massenstart am Start sein.

Pechstein wäre die erste Frau, die zum achten Mal an Winterspielen teilnimmt. Bisher ist dies nur dem japanischen Skispringer Noriaki Kasai vergönnt gewesen.