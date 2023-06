Der Kapitän verlässt das Party-Schiff. Was sich in den vergangenen Tagen schon angekündigt hatte, wurde am Montag von beiden Vereinen offiziell bestätigt: Ilkay Gündoğan verlässt nach sieben Jahren den Triple-Sieger Manchester City und wechselt ablösefrei zum FC Barcelona. Beim spanischen Meister unterschreibt der deutsche Nationalspieler einen Vertrag bis zum Jahr 2025 plus Option auf ein weiteres Jahr; die Ausstiegsklausel liegt bei sage und schreibe 400 Millionen Euro. Im Alter von bald 33 Jahren wird Barcelona wohl ohnehin Gündoğans letzte große Station im Profifußball sein, zumal er in seinen Worten nicht nach einer „einfachen Landung“ gesucht hat, sondern nach einer „neuen Herausforderung“.

Für diese Herausforderung standen ihm drei konkrete Wechsel-Optionen zur Verfügung: Citys Liga-Konkurrent FC Arsenal wollte ihn haben, dazu Paris Saint-Germain und eben der FC Barcelona. Auch Manchester City hätte ihn gern behalten, allerdings nur für ein weiteres Jahr, woran Gündoğan letztlich nicht interessiert war.