Schachtar Donezk im Exil : „Die FIFA respektiert und schützt uns nicht“

Als die russischen Panzer am 24. Februar 2022 auf Kiew zurollen, gerät Darijo Srna zum dritten Mal in seinem Leben in einen Krieg. Im Podcast „The Football Ramble“ hat der Sportdirektor von Schachtar Donezk, dem erfolgreichsten ukrainischen Team der vergangenen zwanzig Jahre, erzählt, wie er an jenem Tag mit 55 Spielern im Hotel Opéra in Kiew saß.

Christoph Becker Sportredakteur.



„Morgens um vier fängt mein Telefon an zu klingeln. Ich merke, hier ist was nicht okay. Ein paar Minuten später höre ich Raketen und Bomben. Im Laufe der nächsten Stunden kommen alle Spieler und Trainer ins Hotel. Die Brasilianer rufen ihre Botschaft an, ich rufe meine Botschaft an, die Italiener ihre. Wir bleiben zwei, drei Tage. Gerüchte schwirren herum, die Russen seien in Kiew. Da war schon ein bisschen Panik, die Ehefrauen der Brasilianer sind da, sechs Monate alte Kinder.“