Champions League in Lissabon : Trostpflaster mit Gesundheitsrisiko?

Die Champions-League-Endrunde in Lissabon sollte ein Signal sein – jetzt steigen in der Region die Corona-Zahlen.

Die Grenzen zwischen Politik und Sport verlaufen in Portugal immer dann fließend, wenn es um den Fußball geht. Als die Uefa ihre Entscheidung bekanntgab, die Endrunde der Champions League Mitte August in Lissabon auszutragen, trafen sich der Premierminister, der Parlamentspräsident, der Bürgermeister von Lissabon und der Chef des portugiesischen Fußballverbandes im Garten des Staatspräsidenten. „Das ist jetzt schon ein Sieg für alle Portugiesen. Sie haben der Pandemie großartig widerstanden und sie überwunden“, sagte der sozialistische Regierungschef António Costa mit viel Pathos in der Stimme. Pünktlich zum Beginn der Sommerreisesaison wollte Portugals geballte politische Elite ein Zeichen setzen, dass das Land ein sicheres Reiseziel sei.

Lange Zeit hat es tatsächlich danach ausgesehen. Die Corona-Pandemie traf Portugal vergleichsweise spät, und dadurch hatte das Land Zeit, sich besser vorzubereiten als andere südeuropäische Staaten wie Italien oder Spanien. Das portugiesische Gesundheitssystem hielt dem Druck stand, die Sterberate und die Zahl der Infektionen waren niedrig. Anfang Mai wurden die Zwangsmaßnahmen schrittweise gelockert.

Zwei moderne Stadien und Trainingsgelände

Lissabon konnte sich auch mit guten logistischen Argumenten für die Champions-League-Endrunde bewerben, die an diesem Freitag (12 Uhr/Sky Sport News HD) mit der Auslosung Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Viertelfinals beginnen am 12. August. Es gibt jeweils nur ein Duell und nicht wie gewohnt Hin- und Rückspiel. Das Finale steigt am 23. August. Die Stadt Lissabon verfügt mit den Stadien von Benfica und Sporting über zwei moderne Spielstätten, die 2014 und 2005 bereits Bühne eines Champions-League-Finales beziehungsweise eines Endspiels des damaligen Uefa-Cups gewesen waren.

Beide Vereine besitzen zudem große Trainingsanlagen vor den Toren Lissabons. Und nicht zuletzt unterhält der portugiesische Fußballverband in der Hauptstadt die 2016 eingeweihte Spiel- und Trainingsstätte „Cidade de Futebol“ – eine „Fußball-Stadt“ mit weiteren Trainingsplätzen für die teilnehmenden europäischen Spitzenklubs.

Dazu gehören portugiesische Vereine seit Jahren nicht mehr. Benfica Lissabon war im laufenden Wettbewerb in der Vorrunde unter anderem an RB Leipzig gescheitert. Zum ersten Mal seit 1979 hat es damit kein Team aus Portugal ins Achtelfinale der europäischen Wettbewerbe geschafft. Die drei großen, hochverschuldeten Vereine Porto, Benfica und Sporting müssen begabte Nachwuchsspieler immer früher verkaufen. Und südamerikanische Talente, die in der Vergangenheit über Portugal den Weg in die europäischen Spitzenligen gefunden hatten, werden nun immer häufiger direkt von finanzstarken Klubs verpflichtet.

Den Anschluss an die fünf großen europäischen Fußballligen hat Portugal verpasst und musste sogar zusehen, wie Russland in der Fünfjahreswertung davonzog und den Portugiesen einen festen Champions-League-Startplatz klaute. Das führt zu viel Frust unter den Fans. Vor zwei Jahren hatten Hooligans das Trainingsgelände von Sporting gestürmt und Spieler mit Eisenstangen verprügelt. Und im Mai wurde der Spielerbus von Benfica mit Steinen beworfen – dabei wurde auch der deutsche Nationalspieler Julian Weigl leicht verletzt.

Dass die Endrunde der Champions League nun in Lissabon ausgetragen wird, ist deshalb auch als eine Art Trostpflaster verstanden worden für den kriselnden portugiesischen Vereinsfußball. Seit der erfolgreichen Austragung der Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2004 hat Portugal zudem immer von einem weiteren großen Turnier geträumt. „Dies ist nicht einfach ein Champions-League-Finalspiel“, sagte Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa. „Es ist eine einzigartige Veranstaltung. Nicht nur wegen des Formats, sondern auch weil wir alle eine Pandemie zum ersten Mal erleben.“

Mittlerweile sind jedoch die Zweifel gewachsen, ob sich Portugal tatsächlich als sicheres Urlaubsland verkaufen kann. Insbesondere im Großraum Lissabon schaffen es die Gesundheitsbehörden nicht, die Zahl der Neuinfizierten spürbar zu senken. Seit Ende Mai verzeichnet die Region fast täglich 200 bis 300 neue Corona-Fälle. Premierminister Costa hielt lange an der Theorie fest, dass Portugal nur so viele Neuinfektionen habe, weil überdurchschnittlich viel getestet werden würde. Doch Experten verweisen darauf, dass überfüllte öffentliche Verkehrsmittel, fehlende Vorsichtsmaßnahmen im Niedriglohnsektor und eine mangelhafte Nachverfolgung der Kontakte von Neuinfizierten zu einem stabilen, aber konstant hohen Wachstum neuer Corona-Fälle führe.

Zuschauer höchst unwahrscheinlich

Die Regierung hat deshalb neue Beschränkungen eingeführt für 19 Gemeinden mit rund 700.000 Einwohnern, die vor allem in den nördlich gelegenen, ärmeren Vorstädten des Großraums Lissabon leben. Tatsächlich ist das Stadtzentrum, wo die Endrunde der Champions League ausgetragen werden soll, von dem überdurchschnittlich hohen Wachstum neuer Corona-Fälle und den härteren Zwangsmaßnahmen nicht direkt betroffen.

Trotz der jüngsten Entwicklungen hat die Uefa jedoch am Austragungsort Lissabon festgehalten. Von einem Traum müssen sich die Fußballfunktionäre jedoch verabschieden. Die Endrunde der Champions League wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor leeren Rängen stattfinden. Wenn am 23. August im Luz-Stadion in Lissabon der Henkelpokal in den Nachthimmel gereckt wird, werden wohl nur Funktionäre und Journalisten anwesend sein – und natürlich portugiesische Staats- und Regierungsvertreter.