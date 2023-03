Vorvergangenen Sonntag kurz vor Mitternacht: In den Katakomben des Stade Vélo­drome von Marseille geht Kylian Mbappé auf die Spieler zu, umarmt herzlich jeden Kollegen, dem er begegnet, und schreit seinen Jubel minutenlang raus. Nach der Demonstration seiner Mannschaft bei Olympique, nachdem er zwei Tore erzielt und eine Vorlage für Lionel Messi serviert hatte, ballt er die Faust wie einst Boris Becker. Dann haut er mit seiner rechten Hand auf den großen Tisch mitten in der Kabine und verlangt für die Gala-Vorstellung zusätzlich zum freien Montag auch einen freien Dienstag für das Team. Den Wunsch erfüllt ihm Trainer Christophe Galtier, ohne lang nachzudenken. Währenddessen sitzt ein paar Meter weiter der schüchterne Messi auf seiner Bank und schaut mit großen Augen zu.

Die Szene zeigt, welche Macht Mbappé inzwischen bei Paris Saint-Germain besitzt. Spätestens seit seiner spektakulären Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer gilt er an der Seine als der heimliche Boss. Als es in der vergangenen Saison um seine Zukunft ging und Real Madrid heftig um ihn warb, mischte sich gar Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ein und appellierte, mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris 2024, an Lokalpatriotismus und Heimatstolz des Stürmers.