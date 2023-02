Die Vorfreude ist riesengroß. „Für uns steht ein außer­gewöhnliches Highlightspiel vor der Tür.“ Oliver Glasner ist bester Laune, als er dies am Tag vor dem Kracher gegen Neapel sagt. Champions League, Achtelfinale, Hinspiel: Der Presseraum in der Frankfurter Arena ist prall gefüllt. Schon zwei Stunden zuvor, als die Eintracht ihr Abschlusstraining absolvierte, waren ein halbes Dutzend Kamerateams und insgesamt rund 50 Journalisten dabei.

Was sie am Vormittag zu sehen bekamen, präzisierte Eintracht-Trainer Glasner zur Mittagszeit: Ob der noch gegen Bremen krank fehlende Sebastian Rode gegen den kommenden italienischen Fußballmeister dabei ist, entscheidet sich erst kurzfristig. „Es geht ihm schon besser, er rückt in den Kader. Aber von Beginn an wird er auf keinen Fall dabei sein.“ Aber vielleicht ja etwas später, wenn es möglicherweise gilt, Korrekturen in der Statik des Frankfurter Spiels vorzunehmen. Dafür ist der Kapitän genau der richtige Mann.

Ihm war es zu verdanken, dass im entscheidenden Königsklassen-Gruppenspiel auswärts bei Sporting Lissabon noch die Wende und der damit verbundene Einzug in die K.-o.-Phase glückte. Rode als „Gamechanger“, so wie er auch schon in dem anderen großen Spiel seiner Karriere, dem Europa-League-Finale gegen Glasgow, Großartiges leistete und sich für die Mannschaft aufopferte.

Der Respekt vor Neapel, vor Maradonas Erben, ist groß. Doch Glasner hält auch jetzt stramm Kurs. „Wir spielen auf Sieg. Neapel ist eine sehr gute, stabile Mannschaft, aber das sind wir auch. Meine Jungs sind in einer sehr guten Form.“ Einer von Glasners „Jungs“ sitzt gemeinsam mit dem österreichischen Fußballlehrer auf dem Podium in den Katakomben der Arena. Mario Götze, der erfahrenste aller Frankfurter Königsklassenspieler, steht ruhig, abgeklärt und souverän Rede und Antwort. „Wir haben viel Arbeit in diese Kampagne reingesteckt“, sagt er. „Jetzt wollen wir uns belohnen und es genießen.“ Der 30 Jahre alte Denker und Lenker des offensiven Eintracht-Spiels erhofft sich ein „sensationelles Spiel“.

Viele Stunden sind bei Glasner und seinem Assistententeam zusammengekommen, um die SSC Neapel unter die Lupe zu nehmen und sich nach bestem Wissen und Gewissen auf die beiden K.-o.-Spiele gegen die Männer vom Vesuv vorzubereiten. „In diesem Team steckt eine hervorragende Balance. Sie haben mit Abstand die wenigsten Tore in der Serie A.“

Neapel ist nicht nur die beste Mannschaft Italiens, Neapel ist aktuell auch die beste und formstärkste Mannschaft Europas. Ein dicker Brocken. Trotzdem ist Glasner guter Dinge. „Ich gehe mit großer Vorfreude, Zuversicht und Selbstvertrauen in dieses Spiel.“ Gegen eine Mannschaft, die er als „anti-italienisch“ bezeichnet. „Sie sind sehr aggressiv gegen den Ball, haben hohes Pressing und wahnsinniges Gegenpressing.“ Anders gesprochen: Auf einen Gegner derartiger Güteklasse ist die Eintracht in dieser Saison noch nicht getroffen. Götze lässt sich von der unbestrittenen Qualität des souveränen italienischen Tabellenführers nicht verrückt machen. „Es zählt das Momentum“, sagt er. „Leistung, Flow, Energie – alles ist wichtig.“

Auf die Einstellung kommt es an. Und natürlich auch auf die Aufstellung und auf Spieler, die an diesem Dienstagabend (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Prime Video) ihre beste Leistung abrufen. Ob Kristijan Jakic wie schon im Bundesliga-Kerngeschäft gegen Bremen den Mittelmann in der Dreierabwehrkette geben kann oder ob der ungleich erfahrenere Makoto Hasebe das Eintracht-Spiel von hinten heraus intelligent öffnen soll – Glasner ließ es am Montag erwartungsgemäß offen. „Ich kann zwischen Spielern wählen, die alle in einer guten Verfassung sind“, sagt er diplomatisch.

Untypisch für den ansonsten besonnenen Trainer war seine Äußerung, die kurz für größeres Gelächter sorgte. „Die Mannschaft ist heiß wie Frittenfett.“ So etwas hatte Glasner zeit seines Wirkens noch nie gesagt, und es mag den Stellenwert dieser herausragenden Partie unterstreichen. Achtelfinale in der Champions League – dies bedeutet auch, dass die Eintracht zu den 16 besten Mannschaften Europas gehört. Das Label Champions League – überall ist es in der Arena zu sehen. In der Tiefgarage haben fleißige Helfer sogar angestammte Eintracht-Sponsoren mit Schwarz überklebt und stattdessen den Königsklassen-Schriftzug angebracht.

Die Eintracht hat sich viel vorgenommen für die Spiele gegen Neapel. Zweimal erst sind die Italiener in dieser Saison in der regulären Spielzeit bezwungen worden – von Inter Mailand und vom FC Liverpool. „Wir wollen der Dritte sein“, sagt Glasner. „Wir sehen nicht hinter jeder Tür Gefahren“, so der Frankfurter Coach, um zu vollenden: „sondern Chancen.“ Die Chance, etwas Außergewöhnliches in der Vereinshistorie zu erreichen. Götze sagt: „Champions League, das ist ein sensationell guter Wettbewerb.“ Und die Eintracht ist weiterhin mittendrin.