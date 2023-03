Aktualisiert am

So entstand der Hype um Julian Nagelsmann

Trainer des FC Bayern : So entstand der Hype um Julian Nagelsmann

Beweist der Triumph über Paris, dass der Bayern-Trainer wirklich so gut ist, wie viele glauben? Eine Annäherung anhand seiner größten Siege – und der Geschichten, die dazu erzählt werden.

Am Montagabend, als das große Spiel gegen Paris Saint-Germain noch nicht gewonnen war, saß Uli Hoeneß im Barocksaal des Deutschen Theaters in München. Der Erfinder des modernen FC Bayern diskutierte dort mit Reportern der „Abendzeitung“. Und natürlich ging es eher früher als später auch um den Mann, um den es nicht nur in der Fußballstadt, die Hoeneß geschaffen hat, seit dem April 2021 fast Woche für Woche geht: Julian Nagelsmann.

Bundesliga Liveticker

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

„Wenn“, so haben die, die im Saal saßen, Hoeneß später wiedergegeben, „wenn alles so kommt, wie ich das glaube, werden wir in sechs bis acht Wochen das Thema Nagelsmann nicht mehr diskutieren.“