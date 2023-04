Aktualisiert am

Der Klub steht nach der sportlichen Bankrotterklärung gegen Bremen am Abgrund, die Fans sind außer sich – und der Trainer kritisiert seine Spieler deutlich: In Berlin liegen die Nerven blank.

Was soll ich nur mit dieser Truppe machen? Hertha-Trainer Pal Dardai Bild: Imago

Trotz des phasenweise desas­trösen 2:4 gegen Werder Bremen kam am frühen Sonntagmorgen eine Hand voll Fans zum Trainingsgelände von Hertha BSC. Einer hatte sogar eine Trommel dabei, als Mut- und Stimmungsmacher an diesem verregneten, grauen Tag, der so gut zu dem Bild passt, das die Mannschaft gerade abgibt. Zuerst noch energischen Schrittes, wurde sein Gang immer langsamer, je näher er dem Platz kam. Auch der Trommelschlag schwächte ab, genau wie der kurz angestimmte Gesangsversuch.

So wie das „Hertha, Hertha, Hertha BSCeeeeeee“ aus der Kehle des Fans vom kühlen Wind davongetragen wurde, wird der Verein dieser Tage aus der Bundesliga geweht. Die neunzig Minuten vom Vortag glichen einer sportlichen Bankrotterklärung. Da wollte Pal Dardai auch gar nichts beschönigen. „Die Tore, so wie wir die geschenkt haben, das kann man nicht machen. Für mich ist ein bisschen Kindergarten“, sagte der Trainer, der erst am vergangenen Sonntag den glücklosen Sandro Schwarz abgelöst hatte.

Die Überlegung der Verantwortlichen lautete: Wenn einer diese hochgradig verunsicherte Mannschaft noch mal hinbekommen kann, dann Dardai. Nach nur einer Woche im Amt muss aber auch der Ur-Herthaner und Rekordspieler des Vereins eingestehen, dass ihm diese Mannschaft mehr abverlangt als ihre beiden Vorgängerversionen, die er jeweils vor dem Abstieg in die zweite Liga gerettet hatte. „Es gibt so viele Dinge, die man diskutieren muss. Da kann man nichts unter den Teppich schieben“, sagte Dardai. Ein wichtiger Punkt sei das Miteinander. „Teamgeist sehe ich nicht“, sagte Dardai.

Wie angespannt die Stimmung ist, zeigte sich während der anschließenden Trainingseinheit. Den Reservisten Ivan Sunjic schickte Dardai mit barschen Worten in der Kabine. Gegen Bremen hatte der von Birmingham City ausgeliehene Kroate nicht im Kader gestanden. Er ist einer von vielen Transferflops des ehemaligen Sportchefs Fredi Bobic.

Diskussionen über den Kader

Über die Zusammenstellung des Kaders wird in Berlin viel diskutiert, Dardai vermied in den vergangenen Tagen Schuldzuweisungen, deutete aber immer wieder an, dass es um die Arbeitsauffassung Einiger nicht zum Besten bestellt ist. „Bei Standardsituationen machen die Spieler gar nichts mehr von dem, was die Trainer aufschreiben. Entweder sie sind nicht konzentriert oder nicht bei der Sache“, sagte Dardai.

Diese Beobachtung galt am Samstag universal, nicht nur bei ruhenden Bällen, aus denen Hertha dieses Mal kein zählbarer Schaden entstand. Die Gegentore fielen alle aus dem Spiel heraus und erinnerten in ihrer Schlichtheit an die fünf Treffer, die Schalke 04 acht Tage zuvor erzielt hatte. Marvin Ducksch erfreute sich bei seinen drei Toren jeglicher Freiheit, Mitchell Weiser profitierte von einem grotesken Missverständnis zwischen Abwehrspieler Agustin Rogel und Torwart Oliver Christensen.

Nach gut einer Stunde war Dardais Einstand zum Desaster verkommen, die At­mosphäre vergiftet, da nutzten auch die An­schlusstreffer durch Jessic Ngankam und Dodi Lukebakio nichts. Es gab Pfiffe gegen die Mannschaft, nach dem Spiel drehten die Zuschauer der Mannschaft demonstrativ den Rücken zu, Bierbecher flogen gemeinsam mit Schimpfworten in Richtung der Spieler, die sich schon bald in Richtung Kabine davonschlichen. Kevin-Prince Boateng zeigte Verständnis für die aufgebrachten Leute. „Ich weiß, dass es sehr schwer ist. Ich bin selber Hertha-Fan, mir tut das auch weh. Ich würde auch pfeifen, glaube ich. Aber ob es uns hilft, weiß ich nicht“, sagte er.

Vor dem Anpfiff hatten die Fans in der Ostkurve ein riesiges Spruchband mit einer eindeutigen Aufforderung entrollt. „Zerreißt euch endlich für Hertha BSC!“, stand darauf geschrieben. Hingabe, Wille, Leidenschaft, all jene Attribute suchen die Zuschauer vergeblich bei ihrer Mannschaft, was Marco Richter indirekt beim Fernsehinterview auch bestätigte. Bezogen auf Dardai sagte der Offensivspieler. „Er brennt für den Verein, er brennt bei jedem Training und hat es auch heute getan. Wir irgendwie nicht.“

Zeit, den Kampfgeist bei seinen Spielern zu wecken, bleibt Dardai kaum. Nur noch fünf Spiele stehen in der regulären Saison an, von denen Hertha mindestens drei gewinnen muss. Das gilt vor allem für die Duelle mit den direkten Konkurrenten Stuttgart und Bochum, die beide noch ins Olympiastadion kommen und das Spiel in Köln.

Als schwerstes Spiel des Restprogramms stuft Dardai das kommende beim FC Bayern ein, trotz der aktuellen Probleme der Münchner. Herthas Sorgen würden sich in einer gänzlich anderen Dimension bewegen. „Bei uns geht es ums Überleben“, sagte er. In München sei man als Tabellenletzter klarer Außenseiter. „Eine positive Überraschung wäre für mich, wenn wir die nächsten drei Spiele gewinnen. Aber wir sollen nicht träumen.“ Das haben sie bei Hertha BSC ohnehin viel zu lange getan.