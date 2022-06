BVB-Chef Watzke : „Deutsche Klubs brauchen mehr Selbstvertrauen“

Das allgemeine Entsetzen ist groß in der Bundesliga, nachdem Erling Haaland Deutschland verlassen hat und Robert Lewandowski womöglich folgen wird. Es grassiert ein Gefühl der Unterlegenheit, das noch verstärkt wird, weil die qatarischen Besitzer von Paris St-Germain mehr als eine halbe Milliarde Euro investieren, damit Kylian Mbappé drei weitere Jahre in ihrem Klub spielt. Die Bundesliga verliere ihre aufregendsten Stars und sicher bald den Anschluss in den internationalen Wettbewerben, sagen Mahner.

Hans-Joachim Watzke, der als Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und Vorstandsmitglied der internationalen Klubvereinigung ECA zum wohl mächtigsten deutschen Fußballfunktionär avancierte, hat jetzt genug von diesem Gejammer, wie er am Dienstag in einer kleinen Journalistenrunde erläuterte.

„Wenn es um die Auslandsvermarktung geht, dürfen wir nicht immer nur davon reden, dass Lewandowski vielleicht weg ist und Haaland sicher weg ist. Sondern wir müssen auch darüber reden, dass unser Fußball extrem sauber ist, dass wir nicht von irgendwelchen finsteren Mächten regiert werden“, sagte er und rief die Bundesliga zu mehr Selbstvertrauen auf.

„Immer größeres Thema“

Die „demokratische Kultur“ in den deutschen Vereinen könne als Gegenentwurf zu den mit zweifel­haften Geldgebern kooperierenden Klubs sichtbar gemacht werden und auch dort Sympathien wecken, wo mancher Experte die größten Ex­pansionschancen sieht: im Ausland. „Ich kann mir ein paar Vereine vorstellen, wo ich nicht weiß, ob alle begeistert wären, wenn man da als Geschäftsführung sagt: Wir machen eine Reise zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem“, sagte er in Anspielung auf die mit Geld von der arabischen Halbinsel vollgepumpten Klubs. Watzke glaubt, dass solche Haltungs- und Moralfragen „in den nächsten Jahren ein immer größeres Thema werden“.

Die auch in Dortmund wohl- bekannte Neigung vieler Verantwortlicher, Niederlagen permanent mit dem Hinweis auf den höheren Etat der Konkurrenz zu erklären, geht ihm jedenfalls mehr und mehr auf die Nerven. „Der deutsche Fußball darf nicht immer finanzielle Nachteile als Alibi für fehlenden sportlichen Erfolg benutzen“, sagte er.

Watzke folgt kleinen Klubs

„Man kann es mit etwas weniger und entsprechend guter Arbeit auch hinkriegen. Eintracht Frankfurt hat jetzt in der Europa League bewiesen, dass das geht.“ Das waren interessante Worte, weil der Funktionär des großen BVB damit auf die Argumentationslinie vieler kleinerer Vereine einschwenkt, die schon lange sagen, dass die Idee, wirtschaftlich mit Manchester City, Paris St-Germain oder dem FC Chelsea mithalten zu wollen, ein Irrweg sei.

Gerade erst hat Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro, der mit Watzke im Vorstand der ECA sitzt, gefordert, dass die Liga neue Geldquellen erschließen müsse, um in den Europapokalen konkurrenzfähig zu bleiben. „Wir als Vereine mit internationalem Anspruch müssen dafür sorgen, dass (DFL-Chefin) Donata Hopfen gute Argumente hat, wenn sie mit ausländischen TV-Partnern spricht“, sagte Carro.

Entschieden gegen Play-offs

Erforderlich seien dazu allerdings „mehr Spannung in der Liga, Erfolge in den europäischen Wettbewerben und dass alle Vereine versuchen, Präsenz in wichtigen internationalen Märkten zu leisten, um die Liga sichtbarer zu machen und zu stärken“. Watzke glaubt offenbar nicht daran, dass das so einfach funktionieren wird.

Die einfachste Möglichkeit, das Titelrennen in der Bundesliga spannend zu halten, lehnte er nämlich entschieden ab: eine kleine Play-off-Runde mit zwei Halbfinals und einem Endspiel am Ende einer Saison, in der – abgesehen von der Meisterschaft – alle Entscheidungen fallen wie bisher.

„Ich bin davon kein Freund“, sagte er, im DFL-Präsidium sei bisher „keine Sekunde“ über so ein Modell gesprochen wurden. „Das ist maximal eine Ultima Ratio, wenn Bayern München noch fünf Mal Meister wird“, sagte er. Noch sind die Dortmunder offenbar davon überzeugt, diesen Titel auch ohne einen neuen Modus gewinnen zu können.