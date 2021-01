Bayern gegen Gladbach : Wohin mit Joshua Kimmich?

Aktualisiert am

Der Wechsel, der den FC Bayern München ziemlich sicher vor einer peinlichen Pleite bewahrt, aber eine alte Debatte entfacht hat, wirkte nach fünf Minuten. Da schlug Joshua Kimmich auf der rechten Seite einen Haken, schlüpfte zwischen zwei Verteidigern von Mainz 05 hindurch, flankte den Ball in den Strafraum, trabte ihm hinterher, wartete im Fünfmeterraum, und als der Ball dann ein paar Sekunden später zu ihm zurückflog, köpfte er ihn ins Tor.

Bundesliga Liveticker

Damit fing die bayerische Aufholjagd an, in der sich drei entscheidende Kimmich-Momente aneinanderreihten: Das 1:2 erzielte er mit einem Kopfball (50. Minute). Das 2:2 bereitete er mit einem zugegeben unspektakulären Flachpass vor (56.). Das 3:2 leitete er mit einem Eckball ein (70.). Am Ende siegte München 5:2. Und obwohl es nicht zum ersten Mal passiert ist, dass Joshua Kimmich mit seinem Fuß und seinem Willen ein Spiel gedreht hat, redeten alle hinterher über ihn, denn: Er hatte es dieses Mal nicht als Mittelfeldspieler geschafft, sondern als Rechtsverteidiger.