Corona-Probleme des FC Bayern : „Er war nach 60 Minuten mausetot“

Nach 75 Minuten war die Zeit reif für Julian Nagelsmann, um das Münchner Jugend-forscht-Projekt zu präsentieren. Acht Nachwuchsspieler saßen auf der Bank des FC Bayern, und dass seine Wahl auf Lucas Copado und Paul Wanner fiel, passte ganz gut. Zum einen machte der Trainer damit Hasan Salihamidzic ein bisschen stolz. Nicht, weil der als Sportvorstand auch für die Weiterentwicklung der Talentschmiede verantwortlich ist, sondern als Onkel.

Bundesliga Liveticker

Copado ist sein Neffe, dem beim 1:2 im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach auch noch ein ganz ordentliches Bundesliga-Debüt gelang. Zum anderen hat Nagelsmann für einen weiteren Eintrag in die rekordmeisterlichen Rekordbücher gesorgt. Nicht mit Copado, dafür ist der, mit fast 18, ein bisschen zu alt. Im Gegensatz zu Wanner, dem anderen Frischling des Abends. Dieses – laut Nageslmann – „unfassbare Talent“ hat am Freitag mit 16 Jahren und 15 Tagen Jamal Musiala als jüngsten Bundesliga-Spieler der Münchner Vereinsgeschichte abgelöst.

Dieses Ereignis war allerdings das einzige, mit der die Bayern zu Beginn des neuen Jahres eine nächste Bestmarke knackten, das einzige positive jedenfalls. Denn das 1:2 zum Rückrunden-Auftakt ist auch irgendwie historisch. In den drei Spielen gegen Mönchengladbach in dieser Saison gelang den Münchnern nur ein Unentschieden, wobei Nagelsmann fand, dass die Niederlage „eher unverdient“ gewesen sei, anders als im Pokal natürlich, als die Bayern mit 0:5 unter die Räder kamen, und auch anders als beim 1:1 beim Bundesliga-Start im August, stellte der Bayern-Trainer fest, „waren wir heute schon die bessere Mannschaft“.

„Das hat uns aus dem Tritt gebracht“

Jedenfalls nicht die schlechtere, trotz der insgesamt zwölf Ausfälle. Abgesehen von den letzten 20 Minuten der ersten Hälfte allerdings, in denen die Münchner nach Robert Lewandowskis Führung das Spiel aus der Hand gaben und erst nach der Pause wieder in den Griff bekamen, aber dann zahlreiche Chancen nicht verwerten konnten, entweder am Aluminium oder an Gladbachs Torhüter Yann scheitern, oder manchmal einfach den Ball nicht richtig trafen.

Der Ausgleich durch Florian Neuhaus fiel nach einer knappen halben Stunde „aus dem Nichts“, stellte Serge Gnabry fest. Die Münchner hatten vor dem eigenen Tor versucht, mit der Hacke zu klären, statt den Ball ohne Schnickschnack einfach wegzuschlagen, und so den Gladbachern den ersten Torschuss ermöglicht. Der Ausgleich, gab Gnabry zu, „hat uns aus dem Tritt gebracht.“ Vier Minuten später dachte Benjamin Pavard womöglich, die Pandemie-Abstandsregel gelte auch im Strafraum, weshalb er Stefan Lainer nach einem Eckball ziemlich unbedrängt per Kopf das 2:1 erzielen ließ.

Mehr zum Thema 1/

Es spricht immerhin für die Bayern, hinterher nicht mehr groß lamentiert zu haben, dass mehr als eine komplette Mannschaft nicht zur Verfügung stand wegen neun positiver Corona-Tests, der Afrika-Cup-Teilnahmen von Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr sowie der Verletzung von Leon Goretzka, und dass die Deutsche Fußball Liga eine von den Münchnern angestrebte Spielverlegung abgelehnt hatte. „Die Vorzeichen waren nicht perfekt“, sagte Thomas Müller. „Aber die haben uns auch nicht gestört, aufs Tor zu drücken. Wir haben eine ordentliche Truppe gehabt.“

Die Aufstellung las sich tatsächlich nicht schlecht. In Malik Tillman musste Nagelsmann nur einem Spieler ein Startelf-Debüt verschaffen, die anderen zehn waren allesamt gestandene Profis. Allerdings einige mit Handicaps. Joshua Kimmich stand nach seinen Corona-Quarantänen und seiner Erkrankung zum ersten Mal seit neun Wochen wieder auf dem Platz, der länger verletzt gewesene Marcel Sabitzer seit zehn Wochen, und der „war nach 60 Minuten mausetot“, sagte Nagelsmann. Und auf der Bank saß eben niemand mehr, von dem Nagelsmann neue Impulse erwarten hätte können oder der den Gegner kraft seines Namens schon ein wenig Respekt einflößt, sondern eben nur noch Talente.

Zudem gab es für ein paar Profis neue Aufgabenbereiche in ihrem Job-Profil – oder sie kehrten zu alten zurück, jedenfalls, das gab Nagelsmann zu, habe der eine oder andere „nicht auf seiner besten Position gespielt“. Oder nicht auf seiner liebsten, wie Kimmich, der rechts hinten aushelfen musste, dort, wo er bis vor zwei Jahren regelmäßig zu finden gewesen war. Musiala als defensiven zentralen Mittelfeldspieler hat der Bayern-Trainer schon im alten Jahr aufgrund von Personalengpässen ausprobieren müssen. Sabitzer beorderte er auf die rechte Abwehrseite, dass der Österreicher sich dort nicht ganz wohlfühlte, war ihm anzumerken, und das hatte nichts mit den von Nagelsmann angesprochenen schwindenden Kräften zu tun.

Am Samstag kehrten zwar Kingsley Coman und Corentin Tolisso, genau wie Omar Richards, ins Training zurück, aber auch die waren vor Weihnachten wegen Verletzungen länger ausgefallen und stehen deshalb vermutlich zunächst nur als Teilzeit-Jobber zur Verfügung. Die Münchner Experimentierphase geht also weiter. Das Jugend-forscht-Projekt vermutlich auch.