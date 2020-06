Pleite im DFB-Pokal-Halbfinale : Die Gründe für das Eintracht-Aus

Die Reise nach Berlin kam nicht zustande, aber die Frankfurter Eintracht hat am Mittwoch dennoch mehrere Ziele erreicht: Sportlich das Gesicht gewahrt, gesellschaftlich an Reputation gewonnen und Zuversicht geschöpft, den Rest der Saison mit Stil und Würde hinter sich zu bringen. Den Gedanken, dass sie den FC Bayern im Pokal-Halbfinale im eigenen Stadion bezwingen und nicht ins Endspiel gegen Bayer Leverkusen einziehen würden, hatten die Frankfurter ohnehin eher im Reich der Phantasie denn in realistischen Kalkulationen verfolgt. Vor dem Anpfiff schien es wahrscheinlicher, noch höher als 2:5 zu verlieren wie vor zweieinhalb Wochen in der Bundesliga, als wirklich zu siegen.

Und das Geschehen der ersten Halbzeit entsprach auch phasenweise einem Untergangsszenario. Doch die Bayern zeigten sich von einer Seite, die sie nicht häufig offenbaren: Die der Ineffizienz. Außer Perisics 1:0 (14.) brachten sie trotz weiterer bester Chancen nichts Zählbares zustande. Was auf die Frankfurter nach der Pause wie ein Aufputschmittel wirkte. Sie fanden zu ihrer gefürchteten Aggressivität und machten in der letzten halben Stunde aus einer Begegnung, die wie ein Sparringskampf begonnen hatte, einen harten Pokalfight. Dass die Bayern nach da Costas Ausgleich (69.) durch Lewandowski (74.) den Siegtreffer erzielten, war dennoch gerecht.