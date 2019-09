Claudio Pizarro : Darum ist die lebende Legende so beliebt

Samstagnachmittag im Weserstadion, Werder spielt gegen Düsseldorf. Es läuft unrund für Florian Kohfeldts Mannschaft - der Gegner führt. Längst hat Werder Bremens Trainer seine Ersatzspieler zum Warmlaufen geschickt. Als die Bankbesatzung lostrabt, brandet Jubel auf. Richtig laut wird es, als Kohfeldts Assistent das Trikot mit der Nummer 14 hochhält. Claudio Pizarro weiß nun, dass er gemeint ist. Die Vorfreude der Fans steigt. Gleichgültig, wie die Partie läuft, ist die Einwechslung Pizarros ein Spektakel, das für sich genommen das Eintrittsgeld wert ist.

Bundesliga Liveticker ANZEIGE

Von Beginn an spielt der bald 41 Jahre alte Profi nur noch selten. Aber die Bank ist auch nicht sein Rentensitz, dafür ist dieser Pizarro in allen Facetten viel zu wichtig für die ziemlich graue Bremer Mannschaft. Und nun, wo sich das Spektakel dem Ende zuneigt, klatschen die Leute in Bremen und an allen anderen 17 Bundesliga-Standorten noch lauter, wenn er kommt. Es ist Pizarros letzte Saison als Bundesliga-Profi, und wenn alles gutgeht, wird er sich der magischen Zahl von 500 Einsätzen im deutschen Fußball-Oberhaus nähern. Drei Treffer fehlen ihm zu 200 Toren. Gut, Karl-Heinz Körbels 602 Einsätze wird Claudio Pizarro ebenso wenig einholen wie Gerd Müllers 365 Tore. Doch das sind Marken aus einer anderen Zeit.