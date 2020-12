1:2-Niederlage gegen Wolfsburg : Willkommen im Mittelmaß

Aktualisiert am

Lost in Wolfsburg: Die Frankfurter Aymen Barkok (links) und Djibril Sow (rechts) sind in ihrer Enttäuschung zumindest nicht allein. Bild: dpa

Ohne spielerisches Können in der Offensive, ohne Konsequenz in der Defensive: Trotzdem sieht Eintracht-Trainer Hütter Positives nach der Niederlage in Wolfsburg.