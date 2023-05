„Was für ein Ding“, sagt Norbert Dickel. Der Dortmunder Stadionsprecher steht im strahlenden Sonnenschein auf dem Rasen, in genauso vorfreudiger Erwartung wie die meisten der mehr als 80.000, die an diesem Samstag ins größte deutsche Fußballstadion gekommen sind. Das Ding, von dem er spricht, ist die Geschichte dieser Saison, der Neun-Punkte-Rückstand, den die Borussen im November auf die Bayern haben, und nun, wenn man so will, vielleicht sogar die Geschichte des Jahrzehnts.

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Mit einem eigenen Sieg kann der BVB nach zehn Jahren bajuwarischer Monokultur wieder Meister werden, die ganze Stadt, ja, das ganze Land wartet darauf, jedenfalls der Teil, der es nicht mit den Münchnern hält, Menschen, heißt es, haben die Nacht in Schlafsäcken vor Kneipen verbracht, um einen Platz vorm Bildschirm zu ergattern, die „Süd“ zeigt ein Spruchband mit dem Griff zur Schale: „Wir haben es in der Hand.“

Am Ende aber ist es, aus Dortmunder Sicht, die Geschichte einer Höllenfahrt, wie sie im Buche steht.

Als Schiedsrichter Marco Fritz abpfeift, sinken die Spieler in Gelb zu Boden, die „Süd“, lange Zeit bebend, ist in diesem Moment das größte Stillleben des deutschen Fußballs, regungslos. Es ist nur Fußball, aber es fühlt sich an wie eine Beerdigung – die ist es auch, was den Dortmunder Meistertraum angeht. Das 2:2 gegen den FSV Mainz bedeutet: Auch im elften Jahr nacheinander geht die Schale nach München, die Kopie wird in Köln überreicht, während das Original unverrichteter Dinge Dortmund wieder verlässt. Es gibt Momente, in denen das Publikum sich an Aufmunterung versucht, doch erst einmal vergeblich.

Der Schock sitzt tief in Dortmund

Was soll man sagen: An diesem Tag, der so ein großer hätte werden sollen, sind die Dortmunder von Anfang an nicht in meisterlicher Verfassung, und dass zwischendurch doch kurz das große Glück winkt, liegt daran, dass aus Köln, wie Deus ex machina, ein Tor zum Ausgleich des FC gemeldet wird. Doch der Fußballgott ist an diesem Tag kein Dortmunder, vielleicht auch, weil der BVB ihn enttäuscht.

Dieses Ding jedenfalls läuft schon von Anfang an anders, als Dickel und die Dortmunder sich das vorgestellt haben. Als nach 24 Minuten der Ball zum zweiten Mal im BVB-Tor liegt, die Borussen schon einen Elfmeter verschossen haben und außerdem die Bayern 1:0 in Köln führen, sieht schon alles nach einem Desaster aus. Wo erst noch grenzenlose Selbstgewissheit war und dann, nach dem 0:1, immer noch Trotz und Optimismus, macht sich Unsicherheit breit – eine Unsicherheit, die das ganze Spiel den Dortmundern in den Beinen zu stecken scheint. Auch später, in der zweiten Hälfte ist es eher der Mut der Verzweiflung als die Klasse eines Meisters, den die Borussen in die Waagschale werfen, auch wenn es noch zu zwei Treffer durch Guerreiro (69.) und Süle (90.+5) reicht.

Mehr zum Thema 1/

Zwanzig Minuten nach dem Spiel, als die sie wieder halbwegs auf den Beinen sind, werden die Dortmunder Profis und ihr Trainer Edin Terzic zwar doch noch mit einer Aufmunterung verabschiedet. Aber hinter diesem Beistand, dessen sich die schwarz-gelbe Gemeinde gegenseitig vergewissert, sitzt ein Schock, von dem sich diese Fußballstadt so schnell nicht erholen wird.